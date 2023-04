MÉTEO | Cap de setmana de pluges i pujada de temperatures a Catalunya

Aquestes últimes setmanes, el temps a Catalunya està inestable i canvia constantment. Després d’un març atípicament calorós, ara que ja ha arribat la primavera, les temperatures pugen i baixen d’un dia per l’altre, cauen ruixats puntuals i locals (malgrat que continuen sent insuficients per combatre la sequera) i el cel tan bon punt està assolellat com es tapa per una densa capa de núvols. Doncs després d’un dimecres amb altes temperatures (s’han batut rècords històrics en alguns punts del país) i d’un dijous marcat per fortes ratxes de vent i tempestes al nord del territori; la previsió meteorològica d’aquest cap de setmana apunta que continuarà plovent durant tot el divendres, però que a partir de dissabte torna a sortir el sol, a la vegada que els termòmetres tornaran a pujar moderadament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Els llocs on plourà aquest divendres

L’avís per fortes ratxes de vent que ha posat en alerta gran part de Catalunya aquest dijous, desapareixerà en les pròximes hores, durant les quals s’esperen precipitacions i, fins i tot, tempestes en algunes comarques gironines. Tot i que no bufarà fort, sí que s’esperen més pluges de cara a aquest divendres, principalment a la tarda i al quadrant nord del país. Els punts on podria ploure és la Vall d’Aran, Berguedà, Ripollès, Osona i Baix Empordà.

La meteorologia podria portar pluges en alguns punts de Catalunya aquest divendres, 14 d’abril / Pixabay

El Meteocat indica que també hi haurà canvis en el termòmetre i les màximes podien pujar de manera moderada, sobretot, a partir de la tarda de demà i rondaran o superaran els 20 graus. Les mínimes es mantindran majoritàriament fredes. Així quedaran els termòmetres (mínimes-màximes) de Catalunya aquest divendres:

Vall d’Aran: 2 – 13 ºC

Cerdanya: 1 – 17 ºC

Alt Empordà: 7 – 20 ºC

Baix Empordà: 5 – 18 ºC

Vic: 2 – 21 ºC

Noguera: 7 – 21 ºC

Vallès Oriental: 5 – 23 ºC

Garraf: 9 – 20 ºC

Anoia: 3 – 23 ºC

Tarragonès: 10 – 22 ºC

Baix Ebre: 9 – 24 ºC

Dissabte i diumenge de sol i bona temperatura

El temps d’aquest dissabte i diumenge, 15 i 16 d’abril, estarà marcat pel sol a tot Catalunya (excepte a la Vall d’Aran on fins i tot hi ha previsió de neu). No es descarten algunes bandes de núvols, sobretot durant la tarda de dissabte que podrien deixar el cel de les comarques de Girona i del Pirineu ennuvolat.

No es descarten alguns núvols aquest dissabte, 15 d’abril, a la tarda | Pixabay

Les temperatures d’aquest dissabte, tant mínimes com màximes, seran lleugerament més altes. La previsió meteorològica marca que aquestes xifres:

Vall d’Aran: 1 – 9 ºC

Cerdanya: -1 – 16 ºC

Alt Empordà: 6 – 18 ºC

Baix Empordà: 6 – 19 ºC

Vic: 3 – 22 ºC

Noguera: 4 – 22 ºC

Vallès Oriental: 6 – 23 ºC

Garraf: 7 – 24 ºC

Anoia: 3 – 24 ºC

Tarragonès: 8 – 24 ºC

Baix Ebre: 8 – 22 ºC

Rècords de màximes a l’abril

Aquest dimecres, una part de Catalunya ha viscut una jornada estiuenca amb temperatures que no es veien des de feia dècades en aquesta època de l’any. Principalment, les comarques on es va viure aquest moment històric va ser a les comarques entre el Vallès i el Barcelonès i fins a les Terres de l’Ebre, amb temperatures que són habituals d’un dia d’estiu al litoral català. A Tortosa és on s’ha registrat la temperatura màxima més alta, assolint els 30,5 graus. On també s’ha superat un rècord ha estat a l’Observatori Fabra, a Barcelona, amb 27,5 graus, superant així la màxima absoluta que es va assolir l’abril de 1945 de 27,2 graus. A Mont-roig del Camp la màxima es va quedar molt a prop dels 30 graus, registrant els 29,7.