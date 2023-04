MÉTEO | Quins llocs de Catalunya arribaran als 30 graus aquesta setmana?

Després d’una Setmana Santa estiuenca, però sense les altes temperatures que han deixat un març atípicament calorós, les temperatures tornen a disparar-se aquesta setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en els pròxims dies, alguns termòmetres de Catalunya veuran com les màximes assoleixen els 30 graus o s’hi queden molt a prop. Aquestes altes temperatures arribaran, sobretot, a comarques de la Catalunya central, a Ponent i a les Terres de l’Ebre. A l’àrea metropolitana de Barcelona també hi ha previsió de calor amb temperatures que pujaran uns 4 graus i se situaran al voltant dels 23. En canvi, a la Vall d’Aran passarà el contrari i, de cara a dimecres, les temperatures cauran fins a 6 graus. Aquest dimarts predominaran els núvols, però aquests hauran desaparegut dimecres a primera hora. Tot i aquest temps agradable, la meteorologia podria canviar en qüestió d’hores i podrien arribar les tan esperades pluges en alguns punts del país, principalment, al Pirineu.

Termòmetres disparats: fins a 30 graus en algunes comarques

Aquest dimarts, les temperatures podrien baixar moderadament. A les comarques gironines oscil·laran entre els 22 i els 25 graus, a l’àrea de Barcelona i al Camp de Tarragona se situaran pels 20 graus, mentre que a les comarques d’interior seran una mica més altes (uns 25 graus). Al Pirineu i Prepirineu també s’espera que els termòmetres superin els 20 graus, però les mínimes estaran per sota dels 5. Els núvols seran protagonistes durant tot el dia, però no hi ha previsió de pluges en tot el dimarts.

Les màximes tornen a disparar-se i deixaran un dimecres calorós a gran part del país. A les comarques de Girona seran similars, màximes d’uns 22 i mínimes d’entre 5 i 7 graus. Segons el Meteocat, a l’àmbit metropolità hi haurà els 26-28 graus al Vallès Oriental i Occidental o 23 al Baix Llobregat. A les comarques de la Catalunya central s’esperen màximes de 28 graus a punts de l’Anoia i el Bages i de 24 al Solsonès i al Berguedà. A les Terres de l’Ebre també hi ha previsió de màximes altes: 29 al Baix Ebre, 27 a Terra Alta i 30 a Ribera d’Ebre. Al nord, al Pirineu, trobarem màximes d’entre 16 i 24 graus i mínimes que rondaran els 2.

Les temperatures tornen a pujar aquesta setmana i els termòmetres d’algunes comarques podrien assolir o apropar-se als 30 graus aquest dimecres, 12 d’abril | Europa Press

Quan arriben les pluges?

El matí de dimecres estarà marcat per aquestes altes temperatures, però la meteorologia canviarà radicalment en poques hores en alguns punts de Catalunya. Després de setmanes marcades per l’absència de pluges, a la tarda de dimecres podrien arribar ruixats al Pirineu i Prepirineu i podria afectar també alguns punts del sector central del litoral i prelitoral. Així i tot, les quantitats d’aigua que es preveu que s’acumulin són minses en general, però podrien ser abundants en zones concretes. Els llocs on caldrà treure el paraigua aquest dimecres a la tarda serà en aquestes comarques: Vall d’Aran, Pallars Sobrià, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès. Els mapes del temps indiquen que els ruixats podrien allargar-se fins al dijous i no es descarta que torni a ploure durant el cap de setmana que ve, quan també es preveu una altra pujada als termòmetres.

Pel que fa a la cota de neu, segons la previsió del Meteocat, començarà el dia als 2.400 metre, però descendirà fins als 1.000 metres al vessant nord del Pirineu i 1.600 metres a la resta.