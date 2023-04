MÉTEO | Ruixats a mitja Catalunya i temperatures més baixes

Dimarts de ruixats a mitja Catalunya i temperatures lleugerament més baixes. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), hi haurà un cel amb “intervals de núvols baixos” al llarg del matí i després creixeran nuvolades al Pirineu, el Prepirineu, al quadrant nord-est i a punts del prelitoral que deixaran el cel ennuvolat. Fins al migdia s’esperen ruixats al litoral i prelitoral sud, mentre que al final del matí arribaran a punts de muntanya del terç nord. Amb tot, les precipitacions seran d’intensitat feble o localment moderades i la quantitat acumulada serà “minsa” en general i “poc abundant” a l’interior del nord-est i del litoral sud.

Previsió de ruixats a la meitat nord de Catalunya / Meteocat

Dilluns al vespre hi va haver pluges a Osona i el Berguedà, on es van acumular fins a 14 l/m² a Perafita, 12 a Prats de Lluçanès o 11 a Orís. Fins a primera hora del matí s’havien registrat ruixats febles a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Riudecanyes (Baix Camp) o Amposta (Montsià). Al llarg del dia es podrien acumular entre 10 o 15 l/m² al Ripollès, la Cerdanya o el Berguedà, segons el Meteocat. L’alegria, tot i que tímida, durarà poc i per dimecres ja no s’esperen precipitacions. El meteograma preveu que la temperatura vagi pujant al llarg de la setmana i només s’esperen pluges al Pirineu, el Prepirineu i el nord-est del país.

Actualització del meteograma. La temperatura anirà pujant al llarg de la setmana. Tret de zones del Pirineu, Prepirineu i NE, a la resta 0 pluja. Ho anirem seguint! 🌡👇🏼 #Projecte4Estacions pic.twitter.com/HrcgsUkYO8 — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) April 18, 2023

Pel que fa a les temperatures, al migdia seran entre 1 i 3 graus més baixes que aquest dilluns i a mesura que avanci la setmana aniran pujant tímidament fins a 5 graus en alguns punts de Catalunya. Encara hi ha alguns dubtes sobre quin temps farà el cap de setmana de Sant Jordi. Les possibilitats de pluja són baixes, però els diferents models meteorològics no garanteixen una diada assolellada, tot i que el més probable és que l’abril acabi amb temperatures altes per l’època de l’any i poques pluges.