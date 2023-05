Alumnes amb matrícula d’honor a FP tindran el primer curs de carrera gratis

Els estudiants que obtinguin matrícula d’honor o premi extraordinari en un Cicle Formatiu de Grau Superior tindran la possibilitat de cursar de manera gratuïta primer de carrera. Així ho detalla la proposta de decret de preus públics universitaris per al curs 2023-2024, l’esborrany del qual el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha presentat aquest divendres a la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). És un dret que, fins ara, només tenien els alumnes de Batxillerat. El decret de preus, que ha rebut l’informe favorable de la Junta del CIC, també proposa suprimir el recàrrec per a segones i successives titulacions.

Aquesta nova rebaixa dels preus públics, tal com detalla la conselleria i recull l’ACN, busca donar més oportunitats a totes les persones que volen o necessiten ampliar els seus coneixements universitaris. A més, aposten per la formació contínua que impulsa l’executiu català.

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha presentat a la CIC l’esborrany de la proposta de decret de preus públics universitaris per al curs vinent | ACN

Matrícula gratuïta per a víctima de violència masclista

La conselleria també contempla en aquest decret de preus públics obrir una nova línia d’ajuts per ampliar la gratuïtat del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella. Aquests ajuts s’adjudicaran a través d’una convocatòria específica de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), finançada amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes.

La nova línia de subvencions se suma a les beques Equitat, que ofereixen una rebaixa d’entre el 70 i el 80% dels preus públics universitaris, segons el tram de renda en el qual se situïn, per als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables. En aquests casos, el preu del crèdit en graus universitaris queda per sota dels 6 euros, mentre que en els màsters habiliten per exercir una professió baixa dels 15 euros, amb una rebaixa d’entre el 20 i el 25%. La intenció del departament és mantenir aquestes rebaixes iniciades el curs 2020-2021 per al pròxim curs 2023-2024 i la proposta rebrà l’aprovació definitiva del Govern en les pròximes setmanes.