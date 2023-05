Famílies rebutgen el xec de 100 euros d’Educació per “electoralista”

Més d’una seixantena d’Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) d’escoles públiques de la demarcació de Barcelona han rebutjat el xec de 100 euros que el Departament d’Educació atorgarà a cada alumne de primària per comprar material escolar per al curs vinent. Les famílies reclamen que els 50 milions que la Generalitat destinarà a una mesura de caràcter “extraordinari, puntual i directe” es destinin a millores estructurals del sistema educatiu públic.

La mesura, anunciada pel Govern després a principis de maig després de mesos de retards, té deu vegades més pressupost que el pla d’Educació per posar aire condicionat en espais comuns de centres educatius públics, que només arribarà a 100 escoles i instituts aquest any. En una declaració unitària recollida per l’Agència Catalana de Notícies, les famílies han expressat el seu “rebuig” al xec de 100 euros, que consideren “electoralista” i que “res té a veure amb possibles solucions a la crisi inflacionista”.

“Es tracta d’un pedaç que constata el desconeixement del funcionament dels centres en quant al cobrament de les quotes”, asseguren. Les AFA barcelonines, que han convidat a la resta d’associacions de famílies de Catalunya a sumar-se al rebuig de la mesura, retreuen a la Generalitat que dediqui recursos a finançar ajudes directe i universals i no vulgui resoldre els problemes “d’infrafinançament de l’educació pública ni els copagaments en particular”.

Alumnes en una escola de les comarques gironines / ACN

Un xec de 100 euros per a totes les famílies

La Generalitat va anunciar fa un mes que donaria un xec 100 de euros a totes les famílies amb fills a primària, tant de l’escola pública i concertada. La mesura, que es va anunciar al debat de política general del passat mes de setembre, no s’ha aprovat fins ara per diversos retards i canvis de plantejament. L’objectiu és pal·liar els efectes de l’augment de la inflació i finalment tindrà caràcter universal, és a dir, no es discriminarà per renda.

En un principi, l’ajuda havia de ser només per a les famílies més vulnerables i s’havia d’articular a través de la declaració de la renda, però el Departament d’Economia ha decidit canviar les condicions perquè considera que no era la millor manera d’arribar a qui més ho necessita. “La manera més ràpida de fer-ho era una deducció a la renda. Però aquest sistema deixava fora les famílies més vulnerables, que no fan la declaració”, va justificar la consellera Natàlia Guix.

Ara l’ajuda arribarà a totes les famílies, independentment de la renda, i els 100 euros es podran gastar en comerços locals que s’hagin adherit a la campanya. Fonts del Govern han explicat que ja estan en contacte amb els centres educatius per poder enviar els xecs a les famílies, que els rebran directament a casa seva.