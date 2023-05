El Govern donarà un xec de 100 euros per a material escolar a primària

La Generalitat ha anunciat que donarà un xec de 100 euros per cada alumne de primària per comprar material escolar. Després de diversos mesos de retards, el Govern ha concretat finalment com serà l’ajut que va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general del passat mes de setembre. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts de l’executiu, les famílies rebran a casa un xec que podran gastar directament en els comerços adherits a la campanya.

La mesura busca pal·liar els efectes de l’augment de la inflació i finalment serà una ajuda universal per a tots els alumnes de les escoles públiques i concertades i no només per a les famílies més vulnerables. En un principi, el pla del Govern era desgravar els 100 euros en la campanya de la declaració de la renda d’enguany, però el Departament d’Economia va decidir fa dues setmanes canviar el sistema de l’ajut per garantir que arribava a les famílies que més ho necessiten.

Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

El Govern canvia el sistema d’entrega dels diners per arribar a més famílies

“La manera més ràpida de fer-ho era una deducció a la renda. Però aquest sistema deixava fora les famílies més vulnerables, que no fan la declaració”, va justificar llavors la consellera d’Economia, Natàlia Mas. Ara, no només s’enviarà l’ajuda de manera directa, sinó que s’ha decidit beneficiar tothom i en lloc de només a les rendes més baixes.

El PSC, Junts i la CUP havien qüestionat al Govern pels retards en la concreció de l’ajuda. Aquest estiu les famílies amb alumnes a primària rebran per correu un xec per comprar material escolar. De fet, l’executiu ja ha demanat a les escoles les adreces dels alumnes de primària per fer-los arribar a l’ajuda. Per facilitar la tasca i fomentar el comerç, els diners es podran gastar en aquells establiments que s’adhereixin a la campanya. El Govern publicarà aviat com ho hauran de fer les botigues per poder sumar-se a la iniciativa.