La primera semifinal d’Eufòria registra el rècord d’audiència del programa

La segona edició d’Eufòria està arribant al seu final. D’aquí a tres setmanes sabrem qui es coronarà el segon guanyador del concurs musical de TV3 que en l’onzena gala va aconseguir batre el rècord d’audiència de la temporada amb un 23,8% de quota de pantalla gràcies als 399.000 espectadors que van seguir la gala i amb una audiència acumulada de 768.000 televidents. De fet, aquestes dades converteixen aquesta gala en la segona amb més audiència mitjana de l’històric de les dues temporades d'”Eufòria”, només superada per la gran final de la primera edició. Això va ajudar al fet que TV3 fos la cadena més vista de divendres a Catalunya, amb un 16,1% de quota, a 5,4 punts de la segona opció.

Pel que fa a les audiències digitals, Eufòria va registrar un total 16.746 usuaris van veure en directe l’onzena gala a través d’internet, el que també ha provocat que aquesta sigui l’emissió més vista en directe digital de la segona edició d’Eufòria. A més, es va registrar una audiència de 114.786 usuaris que van entrar al web del programa i 16.401, a l’app de TV3, durant l’emissió. També es van enviar més de 5.256 missatges a Twitter comentant el programa, el 96,1% dels quals en to positiu o neutre.

Ja tenim primer finalista

La novetat d’aquesta onzena gala va ser la primera vegada que els concursants van formar parelles per interpretar dos temes cada un: “Telephone”, de Lady Gaga i Beyoncé, amb l’Elena i la Jim; el duet de l’Alèxia i el Tomàs el “Per què he plorat?” de musical “Mar i cel”; i la Sofia i la Carla van cantar “When you believe” de Mariah Carey i Whitney Houston.

Com passa a cada gala, va haver-hi un eliminat, l’Elena, en una votació molt ajustada i que va batre el rècord en nombre de vots de tota la història del programa amb 140.465 vots decisius. Gairebé 100.000 vots més que en la darrera gala. D’altra banda, el concursant favorit d’aquesta onzena gala es va convertir en el primer finalista de la segona edició d’Eufòria”. També, en una ajustada votació l’Alèxia va ser l’escollida perquè disputi la gala final.