Les eleccions del 28-M, minut a minut

Quatre de cada deu barcelonins no voten a les eleccions municipals. Des de les primeres eleccions de la represa democràtica el 1979 i fins al 2019, la participació ha estat del 59,28% de mitjana. I als comicis de fa quatre anys va ser força superior, un 66,2%. Aquest diumenge s’espera que la participació torni a la mitjana del 60%. Justament, la participació és un element clau en el repartiment de regidors entre els partits.

De fet, els partits més beneficiats per una participació baixa són aquells més petits i els que tenen un vot molt fidel i no pateixen tant l’abstenció, mentre que una participació alta afavoreix sempre les sigles més grans i, per tant, les més votades.