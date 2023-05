El PP arrasa amb majoria absoluta a Badalona i Albiol recuperarà l’alcaldia

El PP de Xavier García Albiol arrasa a Badalona i aconsegueix la majoria absoluta que li permetrà recuperar l’alcaldia al municipi. Després de la moció de censura del 2021, la ciutat dona una segona oportunitat a Albiol, que ha guanyat amb un 55% i gairebé 50.000 vots i tindrà 18 regidors de 27 que té el plenari, 7 més que el 2019, quan en va obtenir 11. La segona força és el PSC, amb Rubén Guijarro al capdavant i que, molt lluny del PP, s’endú 4 regidors, 2 menys que el 2019. ERC perd 5 regidors al plenari i es queda amb 2, mentre que En Comú Podem manté els 2 regidors. Dolors Sabater, que s’ha tornat a presentar després de ser la candidata de la CUP a la presidència de la Generalitat, entra al ple amb un regidor. Aquest 28-M, Junts perd l’únic regidor que tenia i es queda fora del consistori.

Albiol ha afirmat que “és un dia històric per Badalona” i que “recordarem durant molt de temps”. Entre crits d'”alcalde, alcalde”, el popular ha volgut donar les gràcies “als seus caps, que no són altres que els veïns i les veïnes de Badalona”.

Albiol és el candidat del PP a Badalona des del 2003 i, en aquestes eleccions, no només volia la victòria -que ja semblava tenir-la assegurada- sinó que volia assaltar l’alcaldia. Un objectiu que ha assolit sobradament. Serà la tercera vegada que Albiol ocupi la cadira gran de l’Ajuntament de Badalona, després del mandat de 2011-2015 i des del 2020 al 2021. Després de la moció de censura del 2021, el PSC, ERC, Comuns i Junts van arribar a un acord per governar a la ciutat; una opció que queda fora del mapa després que el PP s’endugui la majoria absoluta.

El candidat del PP a l’alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol | ACN

Quatre alcaldes en vuit anys

Des del 2015, Badalona ha tingut cinc alcaldes i s’han format fins a cinc governs: Dolors Sabater (2015-2018), Àlex Pastor (2018-2019 i 2019-2020), Xavier Garcia Albiol (2020-2021) i Rubén Guijarro (2021-2023). A més, el tsunami polític en el municipi també ha estat marcat per dues mocions de censura en tres anys. La primera, el 2018, contra Dolors Sabater, quan els partits que la van defensar consideraven viratge independentista de l’alcaldessa, tot i que la cupaire mai havia amagat la seva ideologia. La segona moció va ser el 2021 contra Albiol, el 2021, després de l’aparició dels Papers de Pandora, on se’l vinculava amb una societat a Belize, paradís fiscal. Entre una moció i altra, va haver-hi temps d’un tercer govern a Badalona encapçalat per Pastor.