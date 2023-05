PSC revalida la majoria a Santa Coloma de Gramenet tot i l’intent de Rufián

El PSC ha tornat a guanyar la majoria absoluta a Santa Coloma de Gramenet. Núria Parlón, doncs, tornarà a ser l’alcaldessa de la ciutat, ja que ha aconseguit un total de 17 regidors, els mateixos que fa quatre anys. Així doncs, els esforços de Gabriel Rufián han acabat per quedar-se pràcticament el no-res, en només aconseguit pujar un regidor en comparació a les eleccions del 2019. Com a novetat d’aquest 28 de maig, Vox ha aconseguit entrar a l’hemicicle de la ciutat, el mateix que el PP i Ciutadans.

En concret, segons les dades d’escrutini del ministeri d’aquest diumenge, el PSC ha aconseguit un total de 17 regidors, els mateixos que l’any passat, mentre que ERC -la segona força més votada- s’ha quedat amb 4, un més que fa quatre anys. Com a noves incorporacions destaquen Ciutadans, PP i Vox, ja que els tres partits entren amb 2 regidors cadascun. Amb aquestes dades retornen el PP a l’hemicicle després de perdre els seus dos escons en les eleccions del 2019. Una altra diferència amb les últimes eleccions és el partit Capgirem, que ha passat de tenir 3 regidors a perdre’ls tots, aquest 2023.

Oriol Junqueras i Gabriel Rufián en la presentació de Rufián com el candidat municipal a les pròximes eleccions de Santa Coloma de Gramenet / ACN

Rufián volia canviar la història de la ciutat

El PSC es troba al capdavant de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des de fa més de 30 anys. A més, el partit que governa la ciutat amb Núria Parlón com a alcaldessa ho fa amb majoria absoluta, és a dir, sense cap mena de dubte és el partit predilecte del poble. Gabriel Rufián, portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats ha estat la sorpresa d’aquesta campanya en presentar-se com a candidat a l’alcaldia de la ciutat per ERC. Tot i els seus esforços per donar a la ciutat una visió més independentista, no ha pogut fer res davant Parlón.