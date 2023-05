La participació a les 18 h cau més de sis punts a Catalunya

Els catalans no s’han mobilitzat tant com s’esperava en aquestes municipals. Segons ha informat el Ministeri de l’Interior, a les sis de la tarda el 44,38% dels catalans ja ha votat en aquestes eleccions que decidiran els 947 alcaldes de Catalunya. Això es tradueix en una caiguda del 6,63% de la participació respecte a les municipals de fa quatre anys, quan a mitja tarda ja havien votat el 51,01% dels catalans. A més, també suposa trencar la tendència alcista que havia registrat el país les últimes tres eleccions, ja que des del 2011 la participació no queia a les sis. En xifres absolutes, Catalunya ha perdut quasi 700.000 votants a aquestes alçades de la jornada.

Per demarcacions, on més ha caigut la participació ha estat a Girona, que ha vist com en les primeres hores han participat un 9,39% menys de ciutadans a les eleccions que ha provocat que amb un 43,45% de participació hagi estat el territori català amb menys participació. La segona demarcació amb menys participació ha estat Barcelona amb un 44,16% el que representa una caiguda del 6,37% dels votants. Per contra, a Tarragona i Lleida la participació no ha estat tan baixa, sinó que ha estat superior al 45%. En el cas de Lleida ha estat del 47,26% mentre que a Tarragona la participació s’ha quedat en el 45,36%. Tot i això, el que sí que ha estat més semblant ha estat la davallada dels participants, que han estat del 5,94% i del 6,25% respectivament.

Aquestes dades de participació se situen en un estadi molt semblant a les del 2015 quan un 44,6% dels ciutadans havien votat al migdia. Alhora també es demostra que el 51% de participació del 2019 quan hi havia gran mobilització al voltant del procés. De fet, encara hi havia presos polítics a Catalunya. Quatre anys més tard amb una situació més normalitzada la població no s’ha bolcat tant a les urnes.

Tots els col·legis oberts sense incidències

A més de la participació cal destacar que tots col·legis electorals a Catalunya han obert aquest matí sense incidències remarcables o els quasi 5,5 milions de catalans estan cridats a les urnes per escollir els seus alcaldes i regidors els pròxims 4 anys.

En referència al dispositiu de seguretat, estan mobilitzats un total de 8.025 agents: 1.100 del cos de la policia nacional; 1.160 de la Guàrdia Civil; 3.891 dels Mossos d’Esquadra i 2.974 policies locals.