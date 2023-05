El Govern anima a votar: “És el màxim símbol de la democràcia”

El Govern de la Generalitat ha cridat als 5,48 milions de catalans censats a les eleccions municipals perquè s’expressin a les urnes. “El vot és el màxim símbol de la democràcia i avui demanem mobilització i que la ciutadania s’expressi”, ha assegurat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en una roda de premsa per informar del desenvolupament dels comicis als ajuntaments i les eleccions al Consell General d’Aran. La consellera, ha explicat que la jornada s’està desenvolupant “sense incidències greus ni significatives” tot i que hi ha hagut “endarreriments” perquè alguns membres han arribat tard i incidències com “retirada de propaganda” a prop d’un col·legi i “algun pany forçat”.

En tot cas, la consellera ha detallat que es tracta d’incidències “habituals” en els processos electorals. Vilagrà, que lidera la conselleria responsable del desenvolupament dels processos electorals, ha afirmat que les 9.846 meses s’han pogut constituir i, per tant, “la votació es desenvolupa de forma totalment normalitzada”.

En aquestes eleccions hi ha presentades llistes en tots els municipis i entitats municipals descentralitzades. “En cap cas s’hauran de repetir les eleccions”, ha puntualitzat la consellera de la Presidència. En total, el cens ha crescut un 1,2% des del 2019, quan es van celebrar els últims comicis per escollir els alcaldes i alcaldesses.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, durant una roda de premsa / ACN

Un institut d’Hostafrancs obre una hora tard

Com bé ha dit la consellera no tot ha funcionat tal com estava previst. Per exemple, l’institut Escola Arts del barri d’Hostafrancs de Barcelona ha obert una hora tard perquè qui havia d’obrir el col·legi s’ha presentat una hora tard. Per a més inri, des de la delegació del govern espanyol informen que a segona persona que tenia les claus sí que s’ha presentat a temps, però ho ha fet sense les claus. Finalment, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han hagut de trencar la porta per a poder obrir el centre i permetre la votació.

Constituïdes amb normalitat el 99,4% de les meses de l’estat

Tot i aquests petits incidents, el 99,42% de les taules de tot l’estat s’han constituït amb normalitat a les deu del matí, segons dades del Ministeri de l’Interior. En concret estaven obertes 60.195 meses electorals de les 60.542 previstes.

De fet, a les 10 del matí s’han constituït totes les meses d’Andalusia, Cantàbria, Castella i Lleó, Navarra, Madrid, Comunitat Valenciana. Extremadura, Galícia, Balears, La Rioja, País Basc, Astúries, Múrcia, Catalunya i Castella-la Manxa, així com a Ceuta i Melilla. Per contra, a l’Aragó s’han conformat el 99% de les meses i a les Canàries, on els col·legis obren una hora més tard, el 81%.