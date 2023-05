Guanyem y el PSC empatan en primer lugar y desbancan Junts en Girona

El PSC y Guanyem empatan en Girona, a pesar de que no consiguen la mayoría absoluta. Así pues, en estas elecciones municipales del 28 de mayo, Junts no ha podido conservar sus concejales y ha acabado en tercera posición después de su victoria ahora hace cuatro años. En cuanto a las fuerzas más votadas, han conseguido el mismo número de concejales, dos más que las elecciones pasadas, donde curiosamente empataron en la segunda posición. Este resultado, pero abren la puerta a hacer pactos de coalición, puesto que ninguno de los partidos ha obtenido la mayoría absoluta y, por lo tanto, no podrá gobernar en solitario. Así pues, este podría ser el pistoletazo de salida de un acuerdo independentista al frente del ayuntamiento de Girona.







De este modo, el Ayuntamiento ha quedado reordenado con el PSC y Guanyem encabezando con 8 concejales cada uno. En primer lugar -por haber conseguido más votos- el PSC ha conseguido dos concejales más que en 2019. En cuanto a Guanyem ha conseguido subir hasta la segunda posición, con 8 concejales, también dos más que las últimas elecciones. En cuanto a Geis, que era la apuesta de Junts, no ha podido quedarse en el liderazgo del ayuntamiento y ha perdido un total de tres concejales, quedándose en tercera posición con 6. Como novedad en la ciudad de Girona, Vox y PP han conseguido entrar al hemiciclo con un concejal cada uno. Por el contrario, Ciutadans ha perdido sus 2 concejales.

Gemma Geis y Jordi Turull en un acto de campaña a Girona / ACN

La disputa independentista entre Junts y Guanyem

En este mandato, Junts ha gobernado en minoría. De hecho, obtuvo 9 concejales en las pasadas elecciones y pactó con ERC que consiguió 4 concejales, que repite alcalde con Quim Ayats. También optan por el mismo candidato el PSC y Guanyem. Los socialistas, que obtuvieron 6 concejales, han elegido la diputada en el Parlament Sílvia Paneque, mientras que Guanyem —la versión más ligera de la CUP y con 6 conejales— opta por Lluc Salellas, hermano del abogado y exdiputado de la CUP, Benet Salellas.

Con este contexto, Junts por Cataluña ha afrontado las elecciones del 28 de mayo con la incógnita de cómo afectaría la carrera electoral a Girona el adiós de Marta Madrenas, después de 7 años como alcaldesa de Girona. La sustituta de Carles Puigdemont cuando este fue elegido presidente de la Generalitat ha preferido no optar a la reelección y ha sido sustituida por la ex consejera Gemma Geis, figura próxima al mismo Puigdemont. A pesar de que el partido se ha llevado la victoria, ha sido mucho más ajustada del que se esperaban.