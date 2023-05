Junts guanya a Sant Cugat i les formacions del govern tripartit reculen

El nou candidat de Junts per Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha sabut mantenir els 9 regidors i ha guanyat les eleccions d’aquest 28-M amb un 28% dels vots. La ciutat, però, ha castigat el tripartit. La gran patacada d’aquests comicis és de l’alcaldessa republicana Mireia Ingla, que ha assolit 4 regidors, 2 menys que el 2019. El PSC i la CUP en perden un cadascun i es queden amb 3 i 2 regidors, respectivament. La sorpresa d’aquests comicis arriba amb els Comuns, que entra al ple amb 2 regidors. Cs desapareix a Sant Cugat, mentre que el PP torna a entrar al plenari amb 2 regidors. L’extremadreta ha guanyat força en aquest municipi del Vallès Occidental i s’estrena al consistori amb 2 regidors. Els pactes agafaran un paper important per saber qui governarà a la ciutat aquest pròxim mandat, però un tripartit independentista seria possible.

Sant Cugat castiga l’alcaldia

En aquestes eleccions municipals, els santcugatencs i santcugatenques han castigat l’alcaldia i el partit de Mireia Ingla, amb el 12% dels vots, ha passat de 6 a 4 regidors. Els socis de govern també han perdut força aquests comicis: amb un 96,66% escrutat, el PSC ha obtingut l’11% i la CUP no ha arribat al 9%.

El 2019, Junts va passar d’11 a 9 regidors i això va permetre que ERC (6), PSC (4) i CUP (3) arribessin a un acord que va acabar amb la candidata republicana com a alcaldessa. Aquest 2023, amb 9 regidors de Junts, 4 d’ERC i 2 de la CUP, un pacte a tres bandes permetria un govern independentista a Sant Cugat.

La dreta i l’extremadreta guanyen força al ple

Aquest 28-M deixa un canvi important a les cadires del plenari. Cs perd els 3 regidors que tenia i desapareix a Sant Cugat. Tres places que s’endú el PP, que torna a entrar al consistori després d’haver perdut l’únic regidor que tenia el 2019. L’extremadreta aconsegueix representació al municipi i Vox ha assolit 2 regidors, amb poc més del 6% dels vots.