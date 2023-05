Junts intenta recuperar Sant Cugat mentre ERC i el PSC busquen repetir govern

Les eleccions de Sant Cugat del Vallès fa quatre anys van ser un gerro d’aigua freda per a Junts per Catalunya. L’espai convergent hi havia tingut l’alcaldia durant 32 anys i va tornar a guanyar, però van passar d’11 regidors a 9 i el resultat va permetre el pacte entre ERC (6), PSC (4) i la CUP (3) que va trencar aquesta dinàmica de tres dècades a la ciutat del Vallès Occidental. Els republicans, sota el lideratge de l’actual alcaldessa, Mireia Ingla, van aconseguir prendre-li la cadira a l’aspirant de Junts a la reelecció, Carmela Fortuny. Va ser en un ple de molta tensió entre independentistes, en un context en el qual el Procés encara estava en el centre de la política, amb els presos polítics de l’1-O encara pendents de sentència.

Tant ERC, com el PSC i la CUP han reivindicat l’acord per impulsar un “canvi de rumb” a Sant Cugat. Tot i això, la majoria que van constituir per formar govern no han sigut capaços de fer-la servir per aprovar el pressupost d’enguany, i els altres tres anys els havien aprovat amb mesos de retard. Cosa que subratlla l’oposició, liderada per Carmela Fortuny i l’actual alcaldable de Junts, el regidor Josep Maria Vallès, que també critiquen els problemes de mobilitat i de l’habitatge i el que consideren que és falta de neteja al carrer.

“És un ajuntament que no escolta”, diu Josep Maria Vallès, qui es presenta per primer cop a capa de llista després de la renúncia de Fortuny. El junter denuncia que fa un parell de mesos el govern municipal va anunciar 1.700.000 euros de retallades d’un pressupost d’uns 160 milions d’euros. “La mobilitat és un dels principals problemes que afecta els santcugatencs”, diu Vallès en declaracions a El Món, i posa l’exemple en l’eliminació del segon carril a l’artèria principal de la ciutat per posar-hi un carril bici. A més, tenint en compte que Sant Cugat és una de les ciutats amb el lloguer més car del país, es queixa que l’actual govern “no ha iniciat cap promoció nova d’habitatge públic“, malgrat que sí que ha presentat un pla per quadriplicar els pisos de lloguer assequible d’aquí a l’any 2030.

De fet, en aquest aspecte, Vallès treu pit afirmant que, abans del tripartit, es van construir fins a 1.500 pisos d’habitatge públic. A més, proposa “fer un pacte amb les empreses perquè contractin joves de Sant Cugat”, així com un acord amb les entitats bancàries per ajudar els joves a emancipar-se. Tot i això, admet que, “facis el que facis, és molt complicat evitar que els joves marxin”. Vallès, alhora, proposa un pla de voreres, l’eliminació de contenidors soterrats, un nou pla de mobilitat, amb aparcaments dissuasius i increment del transport públic.

ERC vol seguir a l’alcaldia i treu ferro al fet d’haver prorrogat el pressupost

Esquerra Republicana té com a principal objectiu revalidar l’alcaldia aconseguida fa quatre anys. Mireia Ingla repetirà com a cap de llista i es marca com a repte seguir el projecte que han iniciat aquest mandat. “El que em preocupa és que la ciutat vagi enrere després de quatre anys”, diu en declaracions a El Món l’alcaldessa de Sant Cugat. Ingla posa sobre a la taula una problemàtica que afecta la ciutat i és que ha crescut “molt ràpid en molt poc temps“: ha passat de 52.000 habitants l’any 2000 –en què ja hi havia hagut un primer boom– a gairebé 96.000 el 2022, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). “Tenim el gran repte que els nostres fills no se n’hagin d’anar de la ciutat més cara del país”, diu Ingla, fent referència a l’encariment de l’habitatge i a la manca d’oportunitats laborals. Pel que fa a la mobilitat, una de les principals problemàtiques de Sant Cugat, es posa com a repte evitar que pel centre passin el doble de vehicles que l’any 2000. “Des del 2000, hem doblat el nombre de vehicles i gairebé el de ciutadans”, explica Ingla, qui aposta per treure els vehicles més contaminants del centre.

Pel que fa a la neteja, l’alcaldessa d’ERC explica que estan treballant en un nou contracte, que es configurarà “depenent del barri”. A més, contràriament al que opina el candidat de Junts, assegura que el seu govern és el primer a posar sobre la taula la problemàtica sobre l’habitatge i acusa l’espai convergent de “mirar cap a una altra banda”. “No arribem al 3% de l’habitatge públic i el nostre objectiu és arribar al 10%”, explica l’alcaldessa, qui ha presentat un pla d’habitatge públic. Més enllà d’aquesta carpeta, explica que invertiran 9 milions d’euros en un nou pavelló esportiu, un equipament de la gimnàstica rítmica i la construcció d’una piscina.

Pel que fa al pressupost prorrogat, Ingla assegura que “no tenien cap previsió d’increment d’ingressos”. “Amb aquesta pròrroga ho podem garantir tot. A més, el pressupost es pot anar modificant”, explica Ingla, qui marca un context en el qual hi ha hagut una reducció de les plusvàlues.

El PSC busca el ‘sorpasso’ a ERC per assolir l’alcaldia

El PSC busca fer el sorpasso a Esquerra Republicana per assolir l’alcaldia. Si Junts queda com a primera força com el 2019, per als socialistes serà clau tenir la segona posició per pactar de nou amb les altres dues formacions de l’actual govern i, aquesta vegada, aconseguir la principal cadira de l’Ajuntament, que és el seu objectiu. Per intentar-ho, tornen a apostar per Pere Soler, qui considera que el tripartit ha “funcionat molt bé”. “Ens agradaria saber si [ERC] també estaria disposada a investir-nos”, desafia l’alcaldable socialista.

Soler, com l’alcaldessa, també afirma que el creixement ràpid de la ciutat és un dels principals problemes de Sant Cugat. “El pla d’habitatge, el d’infraestructures o el d‘escombraries quedava curt“, diu Soler, qui ha recordat que hi ha hagut dos anys de paràlisi per la Covid-19. Pel que fa a la mobilitat, treu pit d’haver “transformat la ciutat” en els últims quatre anys. “Vam heretar una ciutat que havia d’anar cap a la zona de baixes emissions i no hi havia res fet”, explica Soler, qui explica que s’han fet 25 quilòmetres de carril bici. També planteja una anella verda on posar l’estació central de taxis i una llançadora directa cap a l’aeroport de Barcelona.

Soler és el responsable de la carpeta econòmica del consistori de Sant Cugat. I defensa que l’Ajuntament té un endeutament òptim, malgrat que reconeix que hi ha “una situació de tensió de tresoreria provocada per factors externs”. Argumenta que s’ha prorrogat el pressupost municipal perquè si n’haguessin aprovat un de nou hauria estat “hipotecar el pròxim govern“. Així mateix, les bonificacions de les fotovoltaiques els ha generat una previsió de deixar d’ingressar d’1,1 milions i una sentència del TC els obliga a retornar un 16% del pressupost per les plusvàlues. També posa sobre la taula l’augment del salari del funcionariat fins als 3 milions d’euros, així com l’augment del tipus d’interès. “En total, amb un pressupost de 153 milions d’euros, de cop i volta, ens hem trobat que deixem d’ingressar 1,1 milions i una despesa extra de 17 milions“, explica el socialista. Sobre l’habitatge, aposta per l’adquisició de sòl, cercar parcel·les en l’àmbit urbanístic i sol·licitar els solars de la Sareb.

PDeCAT i Convergents es presenten per separat

El PDeCAT de Sant Cugat del Vallès afronta les primeres eleccions municipals en solitari el pròxim 28 de maig. Ho fa sota el paraigua d’Ara Pacte Local, la coalició que engloba diversos partits municipalistes arreu del país: el mateix PDeCAT, el Partit Nacionalista de Catalunya, Centrem i Convergents. Tot i això, l’excepció a Sant Cugat és que Convergents, el partit de l’exconseller Germà Gordó, es presenta per separat, mentre que Units per Sant Cugat ho fa de la mà del PDeCAT. “És una llàstima com estiguem dividint el vot. Hi ha molt d’afany de protagonisme i no es pensa en la ciutat. Nosaltres ens vam quedar on érem, i no era viable que anéssim a una llista de Junts”, explica la candidata del partit de Bonvehí.

De fet, el motiu pel qual no es va arribar a un acord, segons Pérez, és perquè l’executiva de Junts no va voler formar una coalició, sinó que volia aplicar la fórmula de Xavier Trias: simplement integrant representants del PDeCAT a la llista encapçalada per Josep Maria Vallès. Tot i això, Pérez treu pit de tenir una llista “transversal” i assegura que tenen gent “independentista, sobiranista i, fins i tot, constitucionalista“. “Hi ha votants que ens diuen que si haguéssim anat amb Junts no ens votarien”, assegura.

Independents es presenta com els hereus del Primer d’Octubre

Independents de Sant Cugat del Vallès es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig com els “hereus del Primer d’Octubre”. Així ho destaca la seva cap de llista, Giuseppina Cariola que, en declaracions a El Món, recalca que mai pactaran amb cap partit del 155. La candidatura, nascuda a través d’un grup d’electors de la ciutat del Vallès Occidental, compta amb el suport de la secció local de l’ANC i demana que als ajuntaments també s’hi vagi a parlar d’independència. “El municipi és el lloc en el qual neix el moviment independentista i les seves iniciatives, començant per Arenys de Munt el 2009, també van ser claus amb el Primer d’Octubre”, assegura Cariola.

Cariola acusa l’actual executiu de la ciutat de “no dialogar” sobre els principals problemes que té la ciutadania de Sant Cugat, com són els serveis, els equipaments, la mobilitat o la seguretat. “És com si fos un estat feudal en el qual els ciutadans no poden interactuar. Posen molta burocràcia per entremig”, explica. A més, proposa un estudi de viabilitat de la gestió de l’Ajuntament, ja que, diu, hi ha “pèrdues importants”. “Això mai havia passat”, explica Cariola, qui exigeix transparència al consistori.

La neteja, la mobilitat i l’habitatge, principals queixes al carrer

La neteja, que molts consideren deficient, la mobilitat i l’habitatge són els principals problemes que exposen els ciutadans de Sant Cugat a peu de carrer. Un exemple és l’Àngela, qui considera que és “una ciutat més bruta” respecte a fa quatre anys. “Crec que ha empitjorat“, diu l’Àngela, que no sap qui votar. “Hi ha tants partits i a última hora tots fan els que els sembla”, diu. “Abans això era una meravella. Ara és diferent. Les parets pintades, papers per terra… Per mi, això és una gestió dolenta”, conclou.

Pere Caminal, professor de música, considera que el principal problema de Sant Cugat és l’habitatge. En canvi, no està d’acord amb l’Àngela sobre la qüestió de la neteja i assegura que els carrers estan “força bé”. Tot i això, sí que exposa la problemàtica de reducció de carrils a l’artèria principal de la ciutat. “Això no ho acaben d’arreglar”, diu en Pere, qui no veu gaires diferències entre l’actual alcaldessa i els anteriors. “M’agradaria que fos més d’esquerres“, exposa.

L’Ester, professora de 59 anys, en la línia de l’Àngela opina que els carrers estan “molt bruts”. També posa sobre la taula l’element de la seguretat. “No és una ciutat insegura, però a partir de certes hores del vespre hi ha poca vigilància i poca llum”, diu l’Ester, que no li ha fet el pes el mandat de l’actual alcaldessa. “Falta molt més habitatge social per als joves i les facilitats per als joves en general són molt petites. Per a l’oci nocturn els joves també han de marxar de la ciutat”, opina l’Ester, qui no té clar a qui votarà.