Junts intenta recuperar Sant Cugat mientras ERC y el PSC buscan repetir gobierno

Las elecciones de Sant Cugat del Vallès hace cuatro años fueron un jarro de agua fría para Junts per Catalunya. El espacio convergente había tenido la alcaldía durante 32 años y volvió a ganar, pero pasaron de 11 regidores a 9 y el resultado permitió el pacto entre ERC (6), PSC (4) y la CUP (3) que rompió esta dinámica de tres décadas en la ciudad del Vallès Occidental. Los republicanos, bajo el liderazgo de la actual alcaldesa, Mireia Ingla, consiguieron quitarle la silla a la aspirante de Junts a la reelección, Carmela Fortuny. Fue en un pleno de mucha tensión entre independentistas, en un contexto en el cual el Proceso todavía estaba en el centro de la política, con los presos políticos del 1-O todavía pendientes de sentencia.

Tanto ERC, como el PSC y la CUP han reivindicado el acuerdo para impulsar un «cambio de rumbo» en Sant Cugat. Aun así, con la mayoría que constituyeron para formar gobierno no han sido capaces de aprobar el presupuesto de este año, y los otros tres años los aprobaron con meses de retraso. Cosa que subraya la oposición, liderada por Carmela Fortuny y el actual alcaldable de Junts, el regidor Josep Maria Vallès, que también critican los problemas de movilidad y de la vivienda y lo que consideran que es falta de limpieza en la calle.

«Es un ayuntamiento que no escucha», dice Josep Maria Vallès, quien se presenta por primera vez en cabeza de lista después de la renuncia de Fortuny. El junter denuncia que hace un par de meses el gobierno municipal anunció 1.700.000 euros de recortes de un presupuesto de unos 160 millones de euros. «La movilidad es uno de los principales problemas que afecta a los ciudadanos de Sant Cugat», dice Vallès en declaraciones a El Món, y pone como ejemplo la eliminación del segundo carril en la arteria principal de la ciudad para poner un carril bici. Además, teniendo en cuenta que Sant Cugat es una de las ciudades con el alquiler más caro del país, se queja de que el actual gobierno «no ha iniciado ninguna promoción nueva de vivienda pública«, a pesar de que sí que ha presentado un plan para quadriplicar los pisos de alquiler asequible de aquí en 2030.

De hecho, en este aspecto, Vallès saca pecho afirmando que, antes del tripartito, se construyeron hasta 1.500 pisos de vivienda pública. Además, propone «hacer un pacto con las empresas para que contraten jóvenes de Sant Cugat», así como un acuerdo con las entidades bancarias para ayudar a los jóvenes a emanciparse. Aun así, admite que, «hagas lo que hagas, es muy complicado evitar que los jóvenes se marchen». Vallès, a la vez, propone un plan de aceras, la eliminación de contenedores sepultados, un nuevo plan de movilidad, con aparcamientos disuasivos e incremento del transporte público.

ERC quiere seguir en la alcaldía y saca hierro al hecho de haber prorrogado el presupuesto

Esquerra Republicana tiene como principal objetivo revalidar la alcaldía conseguida hace cuatro años. Mireia Ingla repetirá como cabeza de lista y se marca como reto seguir el proyecto que han iniciado este mandato. «Lo que me preocupa es que la ciudad vaya hacia atrás después de cuatro años», dice en declaraciones a El Món la alcaldesa de Sant Cugat. Ingla pone sobre la mesa una problemática que afecta a la ciudad y es que ha crecido «muy rápido en muy poco tiempo«: ha pasado de 52.000 habitantes en el 2000 –en el que ya había habido un primer boom– a casi 96.000 el 2022, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). «Tenemos el gran reto de que nuestros hijos no se tengan que ir de la ciudad más cara del país», dice Ingla, haciendo referencia al encarecimiento de la vivienda y a la carencia de oportunidades laborales. En cuanto a la movilidad, una de las principales problemáticas de Sant Cugat, se pone como reto evitar que por el centro pasen el doble de vehículos que en 2000. «Desde el 2000, hemos doblado el número de vehículos y casi de ciudadanos», explica Ingla, quien apuesta por sacar los vehículos más contaminantes del centro.

En cuanto a la limpieza, la alcaldesa de ERC explica que están trabajando en un nuevo contrato, que se configurará «dependiendo del barrio». Además, contrariamente a lo que opina el candidato de Junts, asegura que su gobierno es el primero en poner sobre la mesa la problemática de la vivienda y acusa al espacio convergente de «mirar hacia otro lado». «No llegamos al 3% de la vivienda pública y nuestro objetivo es llegar al 10%», explica la alcaldesa, quien ha presentado un plan de vivienda pública. Más allá de esta carpeta, explica que invertirán 9 millones de euros en un nuevo pabellón deportivo, una equipación de la gimnasia rítmica y la construcción de una piscina.

En cuanto al presupuesto prorrogado, Ingla asegura que «no tenían ninguna previsión de incremento de ingresos». «Con esta prórroga lo podemos garantizar todo. Además, el presupuesto se puede ir modificando», explica Ingla, quien marca un contexto en el cual ha habido una reducción de las plusvalías.

El PSC busca el ‘sorpasso’ a ERC para lograr la alcaldía

El PSC busca hacer el sorpasso a Esquerra Republicana para lograr la alcaldía. Si Junts queda como primera fuerza como el 2019, para los socialistas será clave tener la segunda posición para pactar de nuevo con las otras dos formaciones del actual gobierno y, esta vez, conseguir la principal silla del Ayuntamiento, que es su objetivo. Para intentarlo, vuelven a apostar por Pere Soler, quién considera que el tripartito ha «funcionado muy bien». «Nos gustaría saber si [ERC] también estaría dispuesta a investirnos», desafía el alcaldable socialista.

Soler, como la alcaldesa, también afirma que el crecimiento rápido de la ciudad es uno de los principales problemas de Sant Cugat. «El plan de vivienda, el de infraestructuras o el de basura quedaba corto«, dice Soler, quien ha recordado que ha habido dos años de parálisis por la Covid-19. En cuanto a la movilidad, saca pecho de haber «transformado la ciudad» en los últimos cuatro años. «Heredamos una ciudad que tenía que ir hacia la zona de bajas emisiones y no había nada hecho», explica Soler, quien explica que se han hecho 25 kilómetros de carril bici. También plantea una anilla verde donde poner la estación central de taxis y una lanzadora directa hacia el aeropuerto de Barcelona.

Soler es el responsable de la carpeta económica del consistorio de Sant Cugat. Y defiende que el Ayuntamiento tiene un endeudamiento óptimo, a pesar de que reconoce que hay «una situación de tensión de tesorería provocada por factores externos». Argumenta que se ha prorrogado el presupuesto municipal porque si hubieran aprobado uno nuevo habría sido «hipotecar al próximo gobierno«. Así mismo, las bonificaciones de las fotovoltaicas les han generado una previsión de dejar de ingresar de 1,1 millones y una sentencia del TC les obliga a devolver un 16% del presupuesto por las plusvalías. También pone sobre la mesa el aumento del salario del funcionariado hasta los 3 millones de euros, así como el aumento del tipo de interés. «En total, con un presupuesto de 153 millones de euros, de repente, nos hemos encontrado que dejamos de ingresar 1,1 millones y un gasto extra de 17 millones«, explica el socialista. Sobre la vivienda, apuesta por la adquisición de suelo, buscar parcelas en el ámbito urbanístico y solicitar los solares de la Sareb.

PDeCAT y Convergents se presentan por separado

El PDeCAT de Sant Cugat del Vallès afronta las primeras elecciones municipales en solitario el próximo 28 de mayo. Lo hace bajo el paraguas de Ara Pacte Local, la coalición que engloba varios partidos municipalistas en todo el país: el mismo PDeCAT, el Partido Nacionalista de Cataluña, Centrem y Convergents. Aun así, la excepción en Sant Cugat es que Convergents, el partido del ex consejero Germà Gordó, se presenta por separado, mientras que Unidos por Sant Cugat lo hace de la mano del PDeCAT. “Es una lástima como estemos dividiendo el voto. Hay mucho de afán de protagonismo y no se piensa en la ciudad. Nosotros nos quedamos donde éramos, y no era viable que fuéramos a una lista de Juntos”, explica la candidata del partido de Bonvehí.

De hecho, el motivo por el cual no se llegó a un acuerdo, según Pérez, es porque la ejecutiva de Junts no quiso formar una coalición, sino que quería aplicar la fórmula de Xavier Trias: simplemente integrar representantes del PDeCAT a la lista encabezada por Josep Maria Vallès. Aun así, Pérez saca pecho de tener una lista “transversal” y asegura que tienen gente “independentista, soberanista y, incluso, constitucionalista“. “Hay votantes que nos dicen que si hubiéramos ido con Junts no nos votarían”, asegura.

Independents se presenta como los herederos del Primero de Octubre

Independents de Sant Cugat del Vallès se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo como los “herederos del Primero de Octubre”. Así lo destaca su cabeza de lista, Giuseppina Cariola que, en declaraciones a El Món, recalca que nunca pactarán con ningún partido del 155. La candidatura, nacida a través de un grupo de electores de la ciudad del Vallès Occidental, cuenta con el apoyo de la sección local de la ANC y pide que a los ayuntamientos también se vaya a hablar de independencia. “El municipio es el lugar en el cual nace el movimiento independentista y sus iniciativas, empezando por Arenys de Munt el 2009, también fueron claves con el Primero de Octubre”, asegura Cariola.

Cariola acusa al actual ejecutivo de la ciudad de “no dialogar” sobre los principales problemas que tiene la ciudadanía de Sant Cugat, como son los servicios, las equipaciones, la movilidad o la seguridad. “Es como si fuera un estado feudal en el cual los ciudadanos no pueden interactuar. Ponen mucha burocracia por entremedio”, explica. Además, propone un estudio de viabilidad de la gestión del Ayuntamiento, puesto que, dice, hay “pérdidas importantes”. “Esto nunca había pasado”, explica Cariola, quien exige transparencia al consistorio.

La limpieza, la movilidad y la vivienda, principales quejas en la calle

La limpieza, que muchos consideran deficiente, la movilidad y la vivienda son los principales problemas que exponen los ciudadanos de Sant Cugat a pie de calle. Un ejemplo es el Àngela, quien considera que es «una ciudad más sucia» respecto a hace cuatro años. «Creo que ha empeorado«, dice Àngela, que no sabe quién votar. «Hay tantos partidos y a última hora todos hacen los que los parece», dice. «Antes esto era una maravilla. Ahora es diferente. Las paredes pintadas, papeles por tierra… Por mí, esto es una gestión mala», concluye.

Pere Caminal, profesor de música, considera que el principal problema de Sant Cugat es la vivienda. En cambio, no está de acuerdo con Àngela sobre la cuestión de la limpieza y asegura que las calles están «bastantes bien». Aun así, sí que expone la problemática de reducción de carriles en la arteria principal de la ciudad. «Esto no lo acaban de arreglar», dice Pere, quien no ve muchas diferencias entre la actual alcaldesa y los anteriores. «Me gustaría que fuera más de izquierdas«, expone.

Ester, profesora de 59 años, en la línea de Àngela opina que las calles están «muy sucias». También pose sobre la mesa el elemento de la seguridad. «No es una ciudad insegura, pero a partir de ciertas horas del anochecer hay poca vigilancia y poca luz», dice Ester, que no le ha convencido el mandato de la actual alcaldesa. «Falta mucho más vivienda social para los jóvenes y las facilidades para los jóvenes en general son muy pequeñas. Para el ocio nocturno los jóvenes también tienen que marchar de la ciudad», opina Ester, quien no tiene claro a quién votará.