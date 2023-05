El PP guanya a Castelldefels, però es queda a un regidor de la majoria absoluta

El PP, de Manu Reyes, ha guanyat amb avantatge a Castelldefels aquest 28-M, però s’ha quedat a les portes d’endur-se la majoria absoluta. Amb el 100% escrutat, Reyes assoleix el 42,11% dels vots, que li donen 12 regidors, 4 més dels que va obtenir en les municipals del 2019. El PSC i els Comuns, actuals socis de govern, reculen i perden regidors. ERC també en perd i ha passat de 4 a 2, mentre que Junts manté la cadira al plenari. Cs, que tenia dos regidors, desapareix i Som Castelldefels, de Nico Cerpa, aconsegueix representació a Castelldefels.

Aquesta victòria del PP aproxima una mica més el candidat popular a la vara de l’Ajuntament, que només ha governat un mandat al municipi, des del 2011 al 2015, malgrat que ha sigut el guanyador de les tres últimes eleccions locals. Amb aquests resultats, queda per veure si és possible la suma d’un nou govern alternatiu. Si Reyes vol l’alcaldia, podria buscar una aliança amb Som Castelldefels, que irromp al ple amb 3 regidors (10,79%). Ara bé, si no hi ha pacte alternatiu amb 13 regidors, el PP governaria a Castelldefels.

Fins al 2011, el PSC havia governat sempre al municipi, però en aquells comicis, Reyes va guanyar per primer cop i va convertir-se en alcalde. En les locals del 2015 també va guanyar el PP, però un pacte d’esquerres el va desbancar. La socialista Maria Miranda lidera l’ajuntament des del 2017, quan va substituir Candela López (Movem-En Comú Podem) després que en els comicis del 2015 les dues candidates pactessin repartir-se el mandat. Aquest 2023, el PSC ha passat de 6 a 4 regidors (15,19% dels vots) i Comuns també en perd, passant de 4 a 3 (10,62% dels vots).