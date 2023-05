El PSC desbanca ERC a Lleida però queda lluny de la majoria absoluta

El PSC s’emporta la victòria a Lleida, però sense majoria absoluta. ERC ha governat a Lleida sota el mandat de Miquel Pueyo com a alcalde de la ciutat. Tot i la seva victòria agredolça de fa quatre anys, quan va empatar amb 7 regidors amb el PSC, va aconseguir un pacte de tripartit amb Junts i comuns per tal d’alçar la vara a la capital lleidatana. Després de l’escrutini, però, la victòria ha tornat a mans del PSC amb un total de 9 regidors, dos més que el 2019.

Aquestes eleccions, la segona força ha estat el PP, amb un total de 5 regidors, tres regidors més que el 2019. Pel que fa a ERC, els vencedors de les eleccions passades, han perdut un total de dos regidors i s’han quedat empatats amb el PP amb 5 regidors. També ha aconseguit el mateix nombre de regidors ha estat Junts, el que podria portar a un pacte independentista per intentar sobreposar-se a la victòria del PSC. Tot i això, no aconseguirien la majoria absoluta. Com a novetat d’aquestes eleccions, Vox ha aconseguit 2 regidors, mentre que Ciutadans perd els 3 que tenia el 2019.

Un votant dipositant el sobre amb la seva papereta en un col·legi electoral de Lleida, en aquestes eleccions municipals del 28-M / ACN

Un retorn a les arrels de l’ajuntament

El PSC presentava una proposta que ha acabat sent definitiva per a la seva victòria: recuperar la Paeria de Lleida. L’Ajuntament de la capital del Segrià va ser governada durant 37 anys pels socialistes, amb un parèntesi de dos anys de Convergència i Unió. Entre el 1979 i el 2004 l’alcalde va ser Antoni Siurana, mentre que els següents 15 anys ocuparia el càrrec Àngel Ros, qui el 2018 plegaria en ser nomenat ambaixador d’Espanya a Andorra. Fèlix Larrosa s’ha convertit en el candidat del PSC -que actualment estava exercint de cap de l’oposició, ja que va perdre la capital de Ponent a les anteriors eleccions municipals en benefici d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que també va presentar Miquel Pueyo al capdavant.