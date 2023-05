El PP recupera el control de les Illes Balears

El Partit Popular ha guanyat amb claredat les eleccions al Parlament de les Illes Balears. El projecte liderat per Marga Prohens s’ha imposat a les urnes i ha obtingut 25 diputats. Ara bé, ha quedat a cinc de la majoria absoluta, cosa que vol dir que necessitarà els vots de Vox per poder governar. La ultradreta ha aconseguit un total de vuit diputats. Ambdós partits han augmentat de manera molt considerable la seva presència al Parlament balear, ja que el PP ha passat de 16 a 25 diputats i Vox de 3 a 8. Això sí, Ciutadans ha desaparegut de l’hemicicle.

Com a la resta de l’Estat espanyol, les dretes són les clares vencedores d’aquestes eleccions a les Illes Balears, mentre que les esquerres han caigut en picat. Francina Armengol, del PSIB, havia governat en les dues anteriors legislatures amb el suport de Podem, Més i Gent x Formentera. Aquest cop, però, els socialistes balears, que només han baixat un diputat, han vist com els seus socis de govern no els podien tornar a ajudar. Podem baixa dels 6 als 2 regidors, Més en manté sis, i GxF en manté un.

Francina Armengol, candidata del PSIB a les eleccions balears | Europa Press

El PP també guanya a Palma

A la capital de l’illa de Mallorca, Palma, els resultats han estat molt similars. És a dir, les dretes han crescut en detriment de les esquerres. El PP ha guanyat quatre regidors i puja dels 6 als 10, mentre que Vox en suma tres més i passa dels 4 als 7. La majoria absoluta s’obté amb 15 regidors, així que la unió entre els populars i la ultradreta també es podrà imposar a Palma, com en tants altres llocs de l’Estat espanyol. De la mateixa manera que ha succeït al Parlament, el partit que cau amb més claredat és Podem, que baixa dos regidors. El PSIB en perd un altre i Més queda amb els tres que ja tenia. Ciutadans també desapareix d’aquest Ajuntament i reparteix els seus quatre regidors entre el PP i Vox.