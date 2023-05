El PSC guanya a l’Hospitalet, però perd la majoria absoluta

Nuria Marín, amb el PSC, ha guanyat les seves quartes eleccions municipals a l’Hospitalet de Llobregat amb un 38,39%; però aquest 28-M ha perdut la majoria absoluta -ubicada als 14 regidors- davant l’augment de l’extremadreta. Els socialistes tindran 13 regidors, un menys que en el darrer mandat i això l’obligarà a pactar si vol mantenir la vara. ERC ha perdut un regidor i n’ha obtingut 4 i els Comuns es mantenen amb 3, els mateixos que van assolir a les locals del 2019. En aquests comicis, Vox irromp al plenari i ho fa amb 3 regidors, mentre que el PP suma 3 noves cadires i Cs perd els 4 regidors que tenia.

ERC, amb Jaume Graells de candidat -exregidor socialista a l’Hospitalet i que va denunciar el cas del Consell Esportiu-, es manté com a líder de l’oposició, però perd un regidor en comparació al 2019. Amb el 100% escrutat, els republicans, amb un 12,77% dels vots, s’enduen 4 cadires del plenari. En Comú Podem, per la seva part, va apostar per Manuel Domínguez com a nou candidat del partit i ha assolit el 9,82% dels vots i mantenen els tres regidors que ja van obtenir en els últims comicis municipals. Junts no ha aconseguit entrar a l’Ajuntament del municipi.

L’actual alcaldessa de l’Hospitalet, Nuria Marín, guanya les eleccions, però perd la majoria absoluta a l’Hospitalet | EP

Vox aconsegueix representació a l’Hospitalet i Cs desapareix

La reculada dels socialistes i republicans aquest 28-M contrasta amb la pujada del PP, de Sonia Esplugas, que aconsegueix un 12,02% dels vots i 4 regidors (3 més que el 2019) i de Vox, amb Francisco González de cap de llista, que s’estrena al ple de l’Hospitalet amb 3 regidors i el 10,27% dels vots. Cs, que havia revalidat la seva aposta per Miguel García com a candidat de la formació taronja, desapareix del consistori.