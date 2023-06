Els crítics d’ERC sospesen presentar una candidatura alternativa a Rufián

Moviment intern dins ERC. El Col·lectiu Primer d’Octubre, batejats com els “ortodoxos” dins la formació, s’està plantejant presentar un candidat alternatiu a Gabriel Rufián a les eleccions estatals del 23 de juliol. Entenen que seria un “revulsiu” per mostrar el desconcert de bona part de la militància amb l’actual estratègia política que, segons el seu criteri, ha portat al fiasco electoral del passat diumenge. “Els resultats és la demostració que s’ha eixamplat la cúpula, no la base”, indica en una frase irònica Xavier Martínez, un dels portaveus d’un corrent intern dels republicans en conversa amb El Món. El Col·lectiu entén que s’han captat exdirigents socialistes, comuns i cupaires sense “haver picat pedra de militància”.

La nit electoral, el col·lectiu va expressar la seva crítica arran dels resultats. Després de la compareixença del president Pere Aragonès, però, fonts del corrent admetien la seva sorpresa pel que interpretaven un “canvi” en el discurs de l’estratègia més pròxim a les seves tesis. De fet, el col·lectiu sempre ha defensat “unitat estratègica a Madrid”, però en cap cas amb llistes conjuntes perquè “tres vaixells sempre pesquen més que tres”. Els fins ara “crítics” de la formació també han reclamat una reunió amb el president del partit, Oriol Junqueras, per tal “d’explicar-li amb més detall les inquietuds” del col·lectiu. De fet, asseguren que participaran de l’assemblea oberta extraordinària del dimarts vinent.

Els portaveus del col·lectiu Primer d’Octubre, Joan Puig i Xavier Martínez, en la seva presentació a la UCE

Primàries per escollir un cap de llista

Per altra banda, el col·lectiu debat proposar un candidat alternatiu per a la llista de les eleccions estatals. En aquest sentit, admeten que el posicionament públic de Junqueras el mateix dilluns presentant Rufián com el candidat indiscutible esberla les “essències de la formació”. “A ERC, les decisions s’han de prendre col·lectivament, assembleàriament, o per vot de la militància. D’aquí que estudien mecanismes per poder presentar un candidat i la logística per assolir les 430 signatures necessàries per avalar la candidatura.

De fet, dimarts van emetre un nou comunicat amb què reclamaven “confiar a la militància la tria de les persones que han de formar part de la llista electoral que ha de portar aquest discurs a Madrid, inclús el cap de llista”. En aquest context, també puntualitzen que “un cop passades les eleccions serà moment de debatre internament la reorientació de l’estratègia del partit i el retiment de comptes dels resultats davant de tota la militància”.

Quart mandat d’Oriol Junqueras com a president i Marta Rovira de secretària general d’ERC | ACN

El fiasco dels resultats

Segons el col·lectiu, “l’estratègia seguida per l’actual direcció d’ERC per tal d’intentar arribar a un nou electorat d’esquerres no ha donat els resultats esperats”. “És positiu, a tothom li sembla bé el concepte d’eixamplar la base”, comenta Martínez, “però no al preu de renunciar a l’independentisme o la dilució de la ideologia”. “Els independentistes ens han deixat de veure com un referent en l’alliberament dels Països Catalans, per això, s’han quedat a casa”, afegeix el portaveu del corrent ortodox dels republicans. De fet, el col·lectiu posava aquesta idea negre sobre blanc el mateix dimarts: “Ha estat un error relegar la independència de la centralitat del nostre discurs polític”.

D’aquesta manera, demanen que “la direcció d’ERC que reconegui que l’estratègia seguida fins ara no ha donat els fruits esperats i que la reorienti de manera que situï la independència en el centre del discurs polític”. “La nostra estratègia electoral davant les eleccions a les Corts espanyoles ha de partir de la unitat estratègica de tots els partits independentistes que s’hi presentin”, afirma el col·lectiu. Una condició que s’ha de reflectir en un punt en comú als programes electorals. El corrent crític exigeix posar sobre la taula el “reconeixement del nostre legítim dret a l’autodeterminació, tal com indica el Tractat de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides ratificat per l’Estat espanyol”.