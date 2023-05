Tardà espera que la proposta d’Aragonès no modifiqui l’estratègia d’ERC

L’exportaveu d’ERC al Congrés dels diputats espanyol, Joan Tardà, ha qüestionat aquest dimarts si la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’impulsar un front democràtic per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol davant un hipotètic govern de PP i Vox pretén “modificar l’estratègia” dels republicans.

Ho ha dit en una anotació, en el qual ha afirmat que vol “entendre que les paraules d’Aragonès no pretenen modificar l’estratègia d’ERC aprovada en congrés nacional”. “En qualsevol cas, esperarem a veure què ens expliquen als consellers nacionals en el consell nacional convocat per al 10 de juny”, ha conclòs.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament / Europa Press

La proposta d’Aragonès, sense detalls

L’exportaveu al Congrés, d’aquesta forma, espera que els republicans no canviïn el seu full de ruta que passa per una negociació a Madrid, ampliar la base independentista i presentar-se per separat a les eleccions. Caldrà veure, doncs, fins a quin punt d’entesa arriben els partits sobiranistes de cara el pròxim 23 de juliol. Tot i que Aragonès ha apostat per aquest front, no ha detallat la fórmula amb la qual aposta per presentar-se a aquests comicis estatals.

Vull entendre que les paraules de @perearagones no pretenen modificar l’estratègia d’@Esquerra_ERC aprovada en el darrer congrés nacional. En tot cas, esperarem a veure què se’ns explica als consellers nacionals en el Consell Nacional convocat per al dia 10 de juny. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 30, 2023

L’independentisme reflexiona sobre els resultats

Així mateix, Junts per Catalunya aposta per una candidatura unitària de totes les forces independentistes per anar amb “força” al Congrés i presentar-se amb una estratègia conjunta. Tant els junters, com els republicans consideren que l’alta abstenció de l’independentisme és un toc d’atenció als partits. De fet, el president Aragonès ja ha advertit que la ciutadania el que demana és una “acció conjunta” i unes institucions fortes, enviant un dard a l’interinatge de la presidència del Parlament. Sobre aquest aspecte, Aragonès ha demanat una presidència independentista i considera que és una nova oportunitat per refer l’acció conjunta. “Ho vam fer i ho podem tornar a fer”, ha dit.