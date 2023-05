Els alcaldes d’ERC de Lleida i Sant Cugat deixen la política pel fracàs del 28-M

L’actual alcalde de Lleida i candidat d’ERC a les eleccions municipals, Miquel Pueyo, ha anunciat que deixa la política després del fracàs del seu partit el 28-M. Els republicans passen a ser tercera força per darrer del PSC i del PP amb només cinc regidors i no tenen opció de revalidar el pacte de govern amb Junts. L’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, també ha anunciat que renuncia a l’acta de regidora i que deixarà l’Ajuntament a partir del 17 de juny. Ingla ha perdut la meitat dels vots que va obtenir el 2019 i tampoc podrà repetir com a alcaldessa.

Pueyo, que també havia estat delegat del Govern a Lleida i diputat al Parlament, va aconseguir arrabassar l’alcaldia de Lleida al PSC després de 40 anys. ERC va pactar amb Junts i els comuns per treure els socialistes de la Paeria, però amb els resultats actuals és impossible fer un pacte semblant. El PSC ha estat primera força amb 9 regidors –lluny dels 14 que dona la majoria absoluta–, però la suma d’ERC (5), Junts (5) i Comú (1) tampoc és suficient perquè els altres partits amb representació són el PP (5) i Vox (2). El cap de llista de Junts a la Paeria, Toni Postius, també renuncia a l’acta de regidor pels mals resultats a les municipals.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, anuncia que plega pel fracàs del 28-M / ACN

Els dos alcaldes d’ERC aposten per un canvi de cicle després del 28-M

L’encara alcalde de Lleida ha anunciat que tornarà a la docència a la Universitat de Lleida i ha reconegut que els mals resultats del 28-M obliguen a un canvi. “Crec honestament que després del resultat d’aquestes eleccions, en aquests moments no seria una bona idea començar aquest mandat”, ha dit. “Hem de ser forts i valents tant a l’hora de la victòria com de la derrota”. Per la seva banda, Postius, que ha patit un nou fracàs al capdavant de Junts, també creu que no ha de continuar. “És la tercera vegada que em presento en aquestes eleccions i després d’una reflexió i d’un canvi de cicle, he considerat que cal fer un pas al costat”.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Miria Ingla, també ha fet autocrítica. “Havia plantejat les eleccions per tornar a ser alcaldessa u això no ha passat”, ha reconegut durant una declaració institucional. Ingla deixa l’acta de regidora per “coherència i conseqüència” i considera que “s’obre una nova etapa” tant al partit com a Sant Cugat. El 2019 ERC va pactar amb el PSC i la CUP per fer fora Junts del consistori, però ara el partir de Jordi Turull i Laura Borràs ha obtingut 9 regidors –la majoria està en 12– i l’ascens del PP (3) i Vox (2) fan impossible una majoria alternativa.