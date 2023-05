Los alcaldes de ERC de Lleida y Sant Cugat dejan la política por el fracaso del 28-M

El actual alcalde de Lleida y candidato de ERC a las elecciones municipales, Miquel Pueyo, ha anunciado que deja la política después del fracaso de su partido en el 28-M. Los republicanos pasan a ser tercera fuerza por detrás del PSC y del PP con solo cinco regidores y no tienen opción de revalidar el pacto de gobierno con Junts. La alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, también ha anunciado que renuncia al acta de regidora y que dejará el Ayuntamiento a partir del 17 de junio. Ingla ha perdido la mitad de los votos que obtuvo en 2019 y tampoco podrá repetir como alcaldesa.

Pueyo, que también había sido delegado del Gobierno en Lleida y diputado en el Parlamento, consiguió arrebatar la alcaldía de Lleida al PSC después de 40 años. ERC pactó con Junts y los comunes para sacar los socialistas de la Paeria, pero con los resultados actuales es imposible hacer un pacto parecido. El PSC ha sido primera fuerza con 9 regidores –lejos de los 14 que da la mayoría absoluta–, pero la suma de ERC (5), Juntos (5) y Común (1) tampoco es suficiente porque los otros partidos con representación son el PP (5) y Vox (2). La cabeza de lista de Juntos a la Paeria, Toni Postius, también renuncia al acta de regidor por los males resultados a las municipales.

La alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, anuncia que pliega por el fracaso del 28-M / ACN

Los dos alcaldes de ERC apuestan por un cambio de ciclo después del 28-M

El todavía alcalde de Lleida ha anunciado que volverá a la docencia en la Universitat de Lleida y ha reconocido que los males resultados del 28-M obligan a un cambio. «Creo honestamente que después del resultado de estas elecciones, en estos momentos no sería una buena idea empezar este mandato”, ha dicho. «Tenemos que ser fuertes y valientes tanto en la hora de la victoria como de la derrota”. Por su parte, Postius, que ha sufrido un nuevo fracaso al frente de Junts, también cree que no debe continuar. «Es la tercera vez que me presento en estas elecciones y después de una reflexión y de un cambio de ciclo, he considerado que hay que dar un paso al lado”.

La alcaldesa de Sant Cugat, Miria Ingla, también ha hecho autocrítica. “Había planteado las elecciones para volver a ser alcaldesa y eso no ha pasado”, ha reconocido durante una declaración institucional. Ingla deja el acta de regidora por “coherencia y consecuencia” y considera que “se abre una nueva etapa” tanto en el partido como Sant Cugat. El 2019 ERC pactó con el PSC y la CUP para echar a Junts del consistorio, pero ahora el partido de Jordi Turull y Laura Borràs ha obtenido 9 regidores –la mayoría está en 12– y el ascenso del PP (3) y Vox (2) hacen imposible una mayoría alternativa.