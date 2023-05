L’alcalde de Varsòvia, davant de Felip VI a Barcelona: “Aquí tots som ‘polacos'”

L’alcalde de Varsòvia, Rafał Trzaskowski ha rebut aquest dimarts el Premi a la Construcció Europea del Cercle d’Economia per les seves tasques de refugi pels exiliats de la guerra d’Ucraïna. En pujar a l’escenari ha començat el seu discurs d’agraïment en castellà, però en arribar al final ha volgut fer un gest i ha acabat per fer les últimes frases en català. La resposta del públic del Cercle d’Economia –on hi havia Felip VI– ha estat un gran aplaudiment. De fet, algunes persones s’han posat dretes. Davant d’aquesta reacció, Trzaskowski ha somrigut i ha afegit: “Aquí tots som polacos“, el que ha provocat una reacció encara més còmplice dels participants de la reunió.

En el marc de la Reunió del Cercle d’Economia, l’alcalde de Varsòvia ha pujat a l’escenari per rebre un premi pels esforços de la ciutat en acollir refugiats ucraïnesos. De fet, l’alcalde ha celebrat que es premi aquest comportament i ha fet molt d’èmfasi en la necessitat de continuar treballant per fer créixer la comunitat europea: “Necessitem més, no menys Europa”, ha remarcat Trzaskowski. L’acte d’entrega ha estat presidit pel rei Felip VI, que també ha compartit unes paraules d’agraïment cap a l’alcalde de Varsòvia i ha compartit la seva opinió sobre Europa, al·legant que cal que “ens mantinguem units”. Aquestes declaracions, tot i que una part també han estat en català, no han causat la mateixa reacció que les de Trzaskowski.

El rei Felip VI entrega el premi a l’alcalde de Varsòvia, Rafal Trzaskowski, en presència de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el president del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola / ACN

La labor de Polònia en la guerra

Sobre el Premi Cercle d’Economia a la Construcció Europea, Felip VI ha destacat la “tasca exemplar” de l’alcalde de Varsòvia en l’ajuda als refugiats de la guerra d’Ucraïna, que ha descrit com “una de les majors crisis humanitàries que Europa ha patit en els últims anys”. Segons Felip VI, la trajectòria de l’alcalde de Polònia, és “digna de reconeixement” pel “seu respecte a l’estat de dret, per la protecció dels drets de les minories i pel seu enèrgic europeisme que el porta a tenir un paper actiu en els equips que van negociar l’entrada de Polònia a la UE a principis d’aquest segle”.