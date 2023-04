La Xina entra de ple en les negociacions de pau a Ucraïna, que fa mesos que estan estancades per la negativa de Rússia d’abandonar els territoris ocupats en l’últim any, tal com reclama Kíiv. Amb l’amenaça constant de la contraofensiva ucraïnesa, el president de la Xina, Xi Jinping, ha parlat per primera vegada amb Volodímir Zelenski per tractar la proposta de pau xinesa. Kíiv feia mesos que reclamava una entrevista amb Jinping, principal aliat del president rus, Vladímir Putin. Zelenski ha qualificat la trobada de “llarga i fructífera” i ha assegurat que serveixi per reforçar els llaços amb el gegant asiàtic.

Jinping ha anunciat que enviarà representants especials a Ucraïna per parlar amb totes les parts i intentar acostar postures. La Xina ha estat al punt de mira d’Occident pel seu paper en el conflicte, que ha encarat de manera ambigua. El president xinès ha defensat en diverses ocasions la unitat territorial dels estats, però mai ha estat clar sobre si Rússia hauria de retornar Crimea i abandonar tot el territori que ha conquerit des del febrer del 2022. Al mateix temps, ha reclamat l’aixecament de les sancions més dures contra Moscou, una de les principals eines de pressió contra l’expansionisme del Kremlin.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski / NATO/DPA

La Xina vol guanyar pes internacional liderant els esforços diplomàtics

El ministre d’Afers Exteriors de la Xina, Qin Gang, ha assegurat que la reunió entre Jinping i Zelenski és una prova de l’interès que té Pequín en aconseguir una “solució polític a la crisi d’Ucraïna”. Gang ha defensat que el conflicte té una “transfons històric profund” i “motivacions complexes”, però que cal resoldre’l “mitjançant negociacions” en les quals hi ha de participar tota la comunitat internacional. L’interès de la Xina per promoure unes converses de pau és rellevant perquè és membre del Consell de Seguretat de l’ONU i un dels principals socis comercials de Rússia.

La notícia també ha estat ben rebuda a Moscou. El Ministeri d’Exteriors rus ha valorat positivament la trobada entre els dos presidents i han agraït els “esforços” de la Xina per forçar unes negociacions de pau entre Kíiv i Moscou. El Kremlin critica que Ucraïna rebutja de manera “sistemàtica” qualsevol “iniciativa” per buscar una solució diplomàtica a la guerra i retreuen a Zelenski que imposi condicions “poc realistes” per començar a negociar.

El president espanyol, Pedro Sánchez, amb el president xinès, Xi Jinping / ACN

Occident celebra la implicació de la Xina en la resolució del conflicte

El ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, considera que és una “bona notícia” que Jinping s’hagi involucrat personalment en les negociacions de pau, però ha reclamat que s’escolti el pla de pau que proposa Zelenski, que és el “president democràticament escollit d’un país que està rebent una agressió il·legal”. Espanya, que tindrà la pròxima presidència de torn de la Unió Europea durant el segon semestre de l’any, pot tenir un paper destacat si les converses de pau avancen, tot i que caldrà esperar al resultat de la contraofensiva de primavera que prepara Kíiv, ja que una gran victòria al camp de batalla podria fer canviar la correlació de forces a la taula de negociació. Albares ha insistit que tothom vol que la “pau torni tan aviat com es pugui a Ucraïna”, però ha advertit a la Xina i a Rússia que una “guerra il·legal no pot acabar amb una pau injusta”.