Primer contacte entre Ucraïna i la Xina des de l’inici de la invasió russa

Han hagut de passar més de 14 mesos des de l’inici de la invasió russa perquè es produeixi un primer contacte entre Ucraïna i la Xina. Segons ha confirmat aquest dimecres el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el seu homòleg xinès, Xi Jinping, li ha trucat i han mantingut una conversa. En un missatge a Twitter, Zelenski ha escrit que ha tingut “una trucada telefònica llarga i significativa amb el president de la Xina”. Per la seva banda, Rússia s’ha pronunciat sobre aquest contacte i ha agraït els “esforços” del país asiàtic per intentar posar en marxa el procés de negociació entre Moscou i Kíiv, segons informa Europa Press.

Una trucada per “impulsar” les relacions bilaterals

Després d’aquesta trucada i del nomenament de l’ambaixador ucraïnès a Pequín, l’exministre d’Indústries Estratègiques Pavlo Riabikin; Zelenski ha remarcat que confia que això permetrà donar “un poderós impuls” al desenvolupament de les relacions bilaterals entre els dos països. Xi Jinping, per la seva part, ha aprofitat la conversa per informar el seu homòleg ucraïnès que la Xina enviarà un representant especial del seu govern sobre assumptes eurasiàtics a visitar Ucraïna i altres països de la regió per iniciar conversacions “amb totes les parts” i intentar trobar una “solució política” a la crisi.

Per primer cop en més d’un any de conflicte a Ucraïna, la Xina ha entrat en escena, després que se li hagi retret una suposada connivència amb Vladímir Putin i, encara més, després que Pequín hagi proposat un pla de pau que els socis occidentals de Kíiv consideren que és pròxim a les tesis russes.

El president xinès Xi Jinping i el president rus Vladímir Putin en una trobada el febrer passat / EP

Rússia agraeix el gest de la Xina

En conèixer-se aquesta trucada entre els presidents ucraïnès i xinès, el Ministeri d’Exteriors de Rússia ha agraït els “esforços” de Xi Jinping per afavorir que Moscou i Kíiv engeguin un procés de negociació per posar punt final a la guerra que va començar el febrer de l’any passat.

La portaveu d’Exteriors russa, Maria Zajarova, ha afirmat que “prenen nota de la disposició de la Xina a fer esforços per establir el procés de negociació”. Zajarova també ha recordat la “consonància d’enfocaments” de Moscou i Pequín sobre la guerra i ha insistit que el principal inconvenient actualment “no és la falta de bons plans”, sinó el “rebuig” sistemàtic d’Ucraïna a “qualsevol iniciativa sensata dirigida a una solució politicodiplomàtica de la crisi ucraïnesa”.