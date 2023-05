Crítiques contra Felip VI: “És un inculte, algú l’hauria d’aconsellar”

Jaime Peñafiel sempre s’ha descrit com a juancarlista, un fidel defensor de la figura de Joan Carles de Borbó. No li agrada que la família el tracti malament, raó per la qual aprofita per criticar Felip VI sempre que pot. Ara ho ha tornat a fer en un escrit potent en el qual l’insulta directament, sense cap mena de filtre.

El cronista ho diu en la seva columna a El Mundo, la que basa en la reunió de Felip i Letícia amb el president de Colòmbia i la seva dona. Els van convidar a un sopar de gala en la qual Felip duia un vestit de frac que li critica. A més a més, Peñafiel aprofita per treure a la llum una tafaneria: “A l’hora de posar els dos matrimonis abans del sopar de gala, va passar una cosa que va disgustar l’amfitrió. Se la va veure intentant cridant l’atenció a la dona per una cosa que havia fet malament”.

Jaime Peñafiel ha deixat verd Felip VI per la seva manera de vestir

Com dèiem, no li ha agradat l’outfit del monarca: “Continua sense saber dur el frac, com va veure’s en el sopar en honor al president colombià. Una armilla de blanc piqué no ha d’aparèixer per sota d’una levita negra. Encara que no tenia res a veure amb l’aspecte cantinflesco que va dur en el sopar de gala en honor al president del Perú. En aquella ocasió també duia l’armilla massa llarga i va cometre el gran error del tall del pantaló que va escollir, ajustat i del tot desaconsellat per a un frac. Algú hauria d’aconsellar a aquest home, no sap estar. Convèncer-te a tu mateix, ets un cateto“.

Felip i Letícia, en un sopar de gala amb el president de Colòmbia | Europa Press

Felip tampoc no hauria encertat en aquest sopar de gala | Europa Press

Ha aprofitat la data històrica de la coronació de Carles III d’Anglaterra per recordar com va viure ser periodista durant la coronació de Sofia i el seu estimat Joan Carles: “Mai no oblidaré res del que vaig veure durant tres hores a soles amb ells. El nou rei no es podia queixar. L’acompanyaven amics i enemics incòmodes. A ella, que anava vestida de fúcsia i que després va haver de canviar-se al negre, no van deixar que tingués a prop els pares”. Una historieta que demostra que el periodista ha estat pendent de l’evolució de la monarquia espanyola des de fa moltes dècades.