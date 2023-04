La cosina de Felip VI parla com mai no havia fet de la família reial

María Zurita acaba de publicar un llibre sobre el procés de ser mare soltera, el que la converteix en el primer membre de la família reial que prova sort en el món editorial. La cosina de Felip VI vol vendre molts exemplars i és per això que ha acceptat l’entrevista de la Harpers Bazaar, una revista de moda molt prestigiosa.

En ella ha parlat sobre la seva família en uns titulars que han cridat l’atenció perquè mai ningú havia parlat des de dins amb tanta claredat. Els ha deixat bé, per descomptat, però això no impedeix que hagi cridat l’atenció.

En primer lloc, ha explicat com van reaccionar els seus pares quan els va dir que volia ser mare a través de la inseminació artificial. Parlem del doctor Carlos Zurita i Margarita de Borbó, la germana de Joan Carles: “Gràcies a Déu, tinc uns pares que sempre han estat molt comprensius”. Diu que la seva família és “bastant liberal“, un qualificatiu que sobta tenint en compte que està parlant de la família reial.

La cosina de Felip VI, amb el fill | Europa Press

María Zurita, orgullosa de formar part de la família reial

“Tothom s’ha casat amb qui ha volgut i s’ha divorciat de qui ha volgut també. Som una família reial, però som zero convencionals. Quan van assabentar-se de la meva decisió es van tornar bojos de contents. A Joan Carles li va semblar una idea bàrbara i em va ajudar moltíssim emocionalment, per això és el padrí del meu fill”, ha assegurat.

María Zurita també ha parlat amb Vanity Fair, davant dels quals s’ha mostrat molt orgullosa de ser un membre dels Borbons: “Hem de naturalitzar les coses que són normals. A casa mai ningú m’ha hagut d’explicar què era un homosexual o per què una mare podia ser mare soltera. Les coses normals es donaven per fet. Em sento molt afortunada d’haver nascut en la família que m’ha tocat. Hi ha persones que no se senten gens a gust amb la seva, imagineu-vos quina pena. Els meus pares sempre han insistit en què l’amor és important”.

Margarita de Borbó hauria ajudat la filla | Europa Press

Un parell d’entrevistes amb les quals intenta aplaudir la figura de la família reial, a qui vol deixar bé i treure’ls l’etiqueta de conservadors màxims. És probable que calgui molt més que un llibre per aconseguir aquest objectiu.