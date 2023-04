La prima de Felipe VI habla como nunca había hecho de la familia real

María Zurita acaba de publicar un libro sobre el proceso de ser madre soltera, lo que la convierte en el primer miembro de la familia real que prueba suerte en el mundo editorial. La prima de Felipe VI quiere vender muchos ejemplares y es por eso que ha aceptado la entrevista de la Harpers Bazaar , una revista de moda muy prestigiosa.

En ella ha hablado sobre su familia en unos titulares que han llamado la atención porque nunca nadie había hablado desde dentro con tanta claridad. Los ha dejado bien, por supuesto, pero esto no impide que haya llamado la atención.

En primer lugar, ha explicado cómo reaccionaron sus padres cuando los dijo que quería ser madre a través de la inseminación artificial. Hablamos del doctor Carlos Zurita y Margarita de Borbón, la hermana de Juan Carlos: «Gracias a Dios, tengo unos padres que siempre han sido muy comprensivos». Dice que su familia es «bastante liberal«, un calificativo que sorprendre teniendo en cuenta que está hablando de la familia real.

La prima de Felipe VI, con su hijo | Europa Press

María Zurita, orgullosa de formar parte de la familia real

«Todo el mundo se ha casado con quien ha querido y se ha divorciado de quien ha querido también. Somos una familia real, pero somos cero convencionales. Cuando se enteraron de mi decisión se volvieron locos de contentos. A Juan Carlos le pareció una idea bárbara y me ayudó muchísimo emocionalmente, por eso es el padrino de mi hijo», ha asegurado.

María Zurita también ha hablado con Vanity Fair , ante los que se ha mostrado muy orgullosa de ser un miembro de Borbones: «Tenemos que naturalizar las cosas que son normales. En casa nunca nadie me ha tenido que explicar qué era un homosexual o por qué una madre podía ser madre soltera. Las cosas normales se daban por hecho. Me siento muy afortunada de haber nacido en la familia que me ha tocado. Hay personas que no se sienten nada a gusto con la suya, imaginaos qué pena. Mis padres siempre han insistido en que el amor es importante».

Margarita de Borbó habría ayudado a su hija | Europa Press

Un par de entrevistas con las que intenta aplaudir la figura de la familia real, a quien quiere dejar bien y sacarlos la etiqueta de conservadores máximos. Es probable que haga falta mucho más que un libro para conseguir este objetivo.