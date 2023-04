La prima de Felipe VI publica un libro sobre su vida como madre soltera

María Zurita es la prima más mediática de Felipe VI, una aristócrata que presume a menudo de tener una relación muy y muy próxima con Juan Carlos de Borbón. Él habría sido uno de sus principales apoyos cuando decidió ser madre soltera, una experiencia de la que ahora habla en un libro que acaba de publicar. La revista ¡Hola! le ha entrevistado para poder promocionar este último proyecto, el que intenta vender en una entrevista en la que aparece con el pequeño Carlos y su perra.

Dice que el objetivo es intentar ayudar a otras mujeres que hayan dado el paso, las que empezarán a encontrarse con algunos impedimentos y problemas. Lamenta que no se hable sobre la maternidad en solitario. Dice que su hijo no se ha sentido diferente por el hecho de no tener padre, ya que en su escuela hay muchos tipos de familias: «No me ha preguntado nunca quién es su padre y siempre le he dicho que no tiene. Él lo ha aceptado y todavía no se hace preguntas como estas. Sé que lo preguntará, seguramente, pero le responderé con toda la naturalidad porque no hay nada como hacer normal lo que es normal. ¿Que no es natural no tener padre? Tampoco es natural que las familias se separen, que se muera una madre joven, y pasa».

María Zurita y su hijo viven en casa de los abuelos, quienes están muy presentes en el día a día del pequeño. Gracias a su apoyo, la Borbón nunca habría tenido miedo a tener un hijo sin pareja: «Me generaba respeto porque eres ejemplo de tu hijo y no sabía si yo lo sería bueno o malo. Mi hijo es un niño muy bueno y he tenido mucha suerte en este sentido porque está siendo una maternidad muy fácil».

María Zurita habla de la maternidad en solitario | ¡Hola!

La sobrina de Juan Carlos de Borbón reconoce que le da miedo pensar que el niño se quedará solo cuando ella muera

Ahora bien, es consciente que el niño se quedará huérfano cuando ella falte: «Mi preocupación más grande es que mi niño se quedaría solo si a mí me pasara algo, porque mis padres ya son grandes. En caso de que esto pasara, ya tengo asignadas por notario dos personas que se responsabilizarían de él». No ha especificado si estas personas forman parte de la familia de Borbones, pero sí que ha insistido en que quiere mucho a su tío Juan Carlos: «Mi hijo sabe que es su padrino, pero no entiende que forma parte de la familia real. Ya se lo explicaré».

María Zurita ha participado en Mask Singer y Masterchef | Antena 3

La parte más curiosa de la entrevista tiene como protagonista a su perra, a quien responsabiliza de querer haber sido madre: «Ella es la más importante porque si no fuera por ella, Carlos no estaría aquí. El instinto maternal me surgió a raíz de tenerla, que yo antes no tenía, y porque nos salvó la vida en el momento del parto. Ella supo que algo no iba bien antes del parto». Una entrevista en la que ha querido mostrarse más natural.