La cosina de Felip VI publica un llibre sobre la vida com a mare soltera

María Zurita és la cosina més mediàtica de Felip VI, una aristòcrata que presumeix sovint de tenir una relació molt i molt propera amb Joan Carles de Borbó. Ell hauria estat un dels seus principals suports quan va decidir ser mare soltera, una experiència de la qual ara parla en un llibre que acaba de publicar. La revista ¡Hola! l’ha entrevistat per poder promocionar aquest darrer projecte, el que intenta vendre en una entrevista en la qual apareix amb el petit Carlos i la seva gossa.

Diu que l’objectiu és intentar ajudar altres dones que hagin fet el pas, les que començaran a trobar-se amb alguns impediments i problemes. Lamenta que no es parli sobre la maternitat en solitari. Diu que el seu fill no s’ha sentit diferent pel fet de no tenir pare, ja que a la seva escola hi ha molts tipus de famílies: “No m’ha preguntat mai qui és el seu pare i sempre li he dit que no en té. Ell ho ha acceptat i encara no es fa preguntes com aquestes. Sé que ho preguntarà, segurament, però li respondré amb tota la naturalitat perquè no hi ha res com fer normal el que és normal. Que no és natural no tenir pare? Tampoc és natural que les famílies se separin, que es mori una mare jove, i passa”.

María Zurita i el fill viuen a casa dels avis, els qui estan molt presents en el dia a dia del petit. Gràcies al seu suport, la Borbó mai no hauria tingut por a tenir un fill sense parella: “Em generava respecte perquè ets exemple del teu fill i no sabia si jo el seria bo o dolent. El meu fill és un nen molt bo i he tingut molta sort en aquest sentit perquè està sent una maternitat molt fàcil”.

María Zurita parla de la maternitat en solitari | ¡Hola!

La neboda de Joan Carles de Borbó reconeix que li fa por pensar que el nen es quedarà sol quan ella mori

Ara bé, és conscient que el nen es quedarà orfe quan ella falti: “La meva preocupació més gran és que el meu nen es quedaria sol si a mi em passés alguna cosa, perquè els meus pares ja són grans. En cas que això passés, ja tinc assignades per notari dues persones que es responsabilitzarien d’ell”. No ha especificat si aquestes persones formen part de la família dels Borbons, però sí que ha insistit en què s’estima molt el seu tiet Joan Carles: “El meu fill sap que és el seu padrí, però no entén que forma part de la família reial. Ja li ho explicaré”.

María Zurita ha participat a Mask Singer i Masterchef | Antena 3

La part més curiosa de l’entrevista té com a protagonista la seva gossa, a qui responsabilitza de voler haver estat mare: “Ella és la més important perquè si no fos per ella Carlos no estaria aquí. L’instint maternal em va sorgir arran de tenir-la, que jo abans no tenia, i perquè ens va salvar la vida en el moment del part. Ella va saber que alguna cosa no anava bé abans del part”. Una entrevista en la qual ha volgut mostrar-se més natural.