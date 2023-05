Críticas contra Felipe VI: «Es un cateto, alguien le tendría que aconsejar»

Jaime Peñafiel siempre se ha descrito como juancarlista , un fiel defensor de la figura de Juan Carlos de Borbón. No le gusta que la familia lo trate mal, razón por la que aprovecha para criticar a Felipe VI siempre que puede. Ahora lo ha vuelto a hacer en un escrito potente en el que le insulta directamente, sin ningún tipo de filtro.

El cronista lo dice en su columna en El Mundo , la que basa en la reunión de Felipe y Letizia con el presidente de Colombia y su mujer. Los invitaron a una cena de gala en la que Felipe llevaba un traje de frac que le critica. Además, Peñafiel aprovecha para sacar a la luz un cotilleo: «A la hora de posar los dos matrimonios antes de la cena de gala, pasó una cosa que disgustó al anfitrión. Se la vio intentando llamando la atención a su mujer por una cosa que había hecho mal».

Jaime Peñafiel ha dejado verde a Felipe VI por su manera de vestir

Como decíamos, no le ha gustado el outfit del monarca: «Continúa sin saber llevar el frac, como se vio en la cena en honor al presidente colombiano. Un chaleco de blanco piqué no tiene que aparecer por debajo de una levita negra. Aunque no tenía nada que ver con el aspecto cantinflesco que llevó en la cena de gala en honor al presidente del Perú. En aquella ocasión también llevaba el chaleco demasiado largo y cometió el gran error del corte del pantalón que escogió, ajustado y del todo desaconsejado para un frac. Alguien tendría que aconsejar a este hombre, no sabe estar. Convencete a ti mismo, eres un cateto «.

Felipe y Letizia, en una cena de gala con el presidente de Colombia | Europa Press

Felipe tampoco habría acertado en esta cena de gala | Europa Press

Ha aprovechado la fecha histórica de la coronación de Carlos III de Inglaterra para recordar como vivió ser periodista durante la coronación de Sofía y su querido Juan Carlos: «Nunca olvidaré nada de lo que vi durante tres horas a solas con ellos. El nuevo rey no se podía quejar. Lo acompañaban amigos y enemigos incómodos. A ella, que iba vestida de fucsia y que después tuvo que cambiarse al negro, no dejaron que tuviera cerca los padres». Una historieta que demuestra que el periodista ha estado pendiente de la evolución de la monarquía española desde hace muchas décadas.