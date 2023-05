Cs no es presenta al 23-J i està més a prop de desaparèixer

Cs ha anunciat que no es presentarà a les eleccions estatals del 23 de juliol i està més a prop de desaparèixer. El Comitè Nacional, que s’havia reunit d’urgència aquest matí, ha votat dividit i ha optat per no exposar-se a una nova patacada. La formació taronja no ha aconseguit entrar a cap parlament autonòmic i ha perdut 2.400 regidors a les eleccions del 28-M. El secretari general del partit, Adrián Vázquez, ha explicat que Cs no renuncia a concórrer a les eleccions europees, previstes per al 2024, però hi ha molta incertesa al voltant del futur projecte de la formació.

Les reaccions a l’anunci de Cs no s’han fet esperar. El més efusiu ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha agraït a la formació taronja que no es presenti a les eleccions del 23-J perquè així no es “perdran” vots clau que permetrien fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Feijóo no ha esperat ni un segon a interpel·lar els votants del partit, a qui ha dit que la “casa reformista” del PP “sempre serà casa seva”. Així ho ha dit després de la reunió de la Junta Directiva Nacional dels populars, que han celebrat la victòria rotunda a les eleccions del 28-M.

La candidata de Cs a la Comunitat de Madrid, Aruca Gómez, i el secretari general del partit, Adrián Vázquez / Europa Press

La patacada de Cs a les municipals i autonòmiques ha estat sonada. A banda de no entrar a cap parlament regional, ni la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ni la portaveu nacional del partit, Patricia Guasp, que aspirava a revalidar el seu escó al parlament de les Illes Balears, han pogut conservar el seu escó. El Comitè Nacional de Cs està format per una trentena d’alts càrrecs del partit, entre el quals hi ha la mateixa Villacís i Inés Arrimadas. Tot i l’encès debat sobre el futur de la formació, la direcció ampliada del partit ha decidit no presentar-se a les eleccions i, de retruc, certificar el projecte polític que ja no tenia cap tipus d’influència ni a la política espanyola ni a la catalana.