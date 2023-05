Cs no se presenta al 23-J y está más cerca de desaparecer

Cs ha anunciado que no se presentará a las elecciones estatales del 23 de julio y está más cerca de desaparecer. El Comité Nacional, que se había reunido de urgencia esta mañana, ha votado dividido y ha optado por no exponerse a un nuevo batacazo. La formación naranja no ha conseguido entrar en ningún parlamento autonómico y ha perdido 2.400 regidores en las elecciones del 28-M. El secretario general del partido, Adrián Vázquez, ha explicado que Cs no renuncia a concurrir a las elecciones europeas, previstas para 2024, pero hay mucha incertidumbre alrededor del futuro proyecto de la formación.

Las reacciones al anuncio de Cs no se han hecho esperar. El más efusivo ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha agradecido a la formación naranja que no se presente a las elecciones del 23-J porque así no se “perderán” votos clave que permitirían echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Feijóo no ha esperado ni un segundo a interpelar a los votantes del partido, a quien ha dicho que la “casa reformista” del PP “siempre será casa suya”. Así lo ha dicho después de la reunión de la Junta Directiva Nacional de los populares, que han celebrado la victoria rotunda en las elecciones del 28-M.

La candidata de Cs en la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez, y el secretario general del partido, Adrián Vázquez / Europa Press

El batacazo de Cs en las municipales y autonómicas ha sido sonada. Además de no entrar en ningún parlamento regional, ni la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ni la portavoz nacional del partido, Patricia Guasp, que aspiraba a revalidar su escaño en el parlamento de las Islas Baleares, han podido conservar su escaño. El Comité Nacional de Cs está formado por una treintena de altos cargos del partido, entre el cuales hay la misma Villacís e Inés Arrimadas. A pesar del encendido debate sobre el futuro de la formación, la dirección ampliada del partido ha decidido no presentarse a las elecciones y, de paso, certificar la muerte del proyecto político, que ya no tenía ningún tipo de influencia ni en la política española ni en la catalana.