La nova fiscal en cap de Barcelona aposta per humanitzar la justícia

La Fiscalia de Barcelona ja té nova cap. Es tracta de la fiscal Neus Pujal. Una respectada i veterana togada del ministeri públic que ha estat apadrinada per un veritable tòtem de la fiscalia a Catalunya, Carlos Jiménez Villarejo, i per la fiscal Esmeralda Castillo. La cerimònia de la presa de possessió s’ha celebrat aquest dimarts al migdia a la capella del Palau de Justícia de Barcelona, i ha estat presidida pel fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Pujal ha pronunciat un discurs en què ha enumerat diversos reptes tècnics i humans de la fiscalia. Sobretot ha demanat humanitzar la justícia, la protecció dels vulnerables “rigor” i “seguretat jurídica” i garantir la “confiança institucional”. Un discurs força progressista.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

També ha volgut deixar clar el paper del ministeri públic d’absoluta “neutralitat” i ha sentenciat que el “procediment no és un fi en si mateix”. És a dir, ha volgut marcar amb més claredat els marges de les seves funcions i en la humanització de la justícia. De fet, ha afirmat que, quan algú vulnera la llei, al darrere hi ha un “conflicte social”. “On hi ha justícia, hi ha pau”, ha reblat. Pujal ha pronunciat el seu discurs en castellà, i en darrera instància en català, quan s’ha dirigit a la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, quan li ha agraït la “sensibilitat” en les seves demandes i li ha ampliat més la petició de més recursos tècnics, humans i digitals.

Un discurs professional

Pujal no ha volgut embolicar-se en qüestions polítiques. En aquest context, i envoltada de la flor i nata de la judicatura i dels caps dels cossos policials de Catalunya, ha apostat per mantenir la “confiança institucional” i bastir una acció en els “valors i principis democràtics”, l’humanitarisme en la llei, i la seguretat jurídica, en el sentit d’unificar la doctrina de l’actuació del ministeri públic. Així mateix, ha fet valdre la feina de la Fiscalia de Barcelona i la seva capacitat d’innovació amb fiscalies especialitzades.

També ha agraït les relacions amb els diferents cossos de seguretat de l’Estat, a qui ha recordat el seu paper en el manteniment de l’ordre públic i com a policia judicial. De fet, ha aprofitat el discurs per reclamar l’aplicació del punt de la Llei d’Enjudiciament Criminal que atorga al ministeri públic la direcció de la instrucció –és a dir, la investigació– dels casos. Una de les seves reclamacions més importants ha estat la d’ampliar els mitjans humans i reforçar tècnicament les fiscalies adscrites a la Fiscalia de Barcelona.

Entre els assistents s’hi comptaven un bon gruix dels membres de la Fiscalia de Barcelona, el fiscal en cap a Catalunya, Francesc Bañeres, el cap dels Mossos d’Esquadra, el comissari Eduard Sallent, a més dels representants de les fiscalies especials, del cos de lletrats de l’administració de justícia i membres del Col·legi d’Advocats.