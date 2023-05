Aragonès demana un front sobiranista per al 23-J: “Cal defensar Catalunya”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha defensat aquest dimarts al matí un front sobiranista per a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol per “defensar Catalunya” d’un possible govern de la dreta i l’extrema dreta. Ho ha dit en una compareixença extraordinària al Palau de la Generalitat, on ha instat les forces independentistes a recuperar la unitat d’acció per defensar els grans consensos de país com la llengua, les escoles, els drets cívics i polítics, l’economia, el benestar del país i el dret a decidir com a poble.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença / Europa Press

Tot i això, el president no ha especificat la fórmula i ho ha deixat en mans dels partits. “Cal parlar i fer-ho cara a cara. No puc fer concrecions públiques. Hem de seure i compartir l’anàlisi de defensa del nostre país”, ha dit Aragonès, alertat per les eleccions municipals i autonòmiques arreu de l’Estat espanyol. Davant la proposta de Junts per Catalunya d’una llista unitària al Congrés dels Diputats, el president ha seguit aquesta línia i no s’ha volgut mullar. “Davant d’un govern de PP i Vox és impossible. Cal unitat com més aviat millor”, ha dit.

Govern i Parlament “més forts”

Aragonès també ha obert incloure als comuns en aquest espai que s’ha de clarificar. Així mateix, també ha exposat la necessitat d’un Govern i un Parlament “més fort”: “Cal que la presidència del Parlament sigui independentista”, ha dit el president Aragonès fent referència a substituir la presidència suspesa del Parlament, Laura Borràs, i aprofitar-ho com una oportunitat. Així mateix, el president també ha fet una crida a prioritzar els pactes entre independentistes a tots els ajuntaments per enfortir les relacions i recomençar el camí cap a la unitat. “Ho hem fet i ho podem tornar a fer”, ha etzibat el president.

A més, Aragonès llegeix l’abstenció de l’independentisme en aquestes eleccions municipals del 28 de maig com un toc d’atenció de la ciutadania. “El meu Govern vol escoltar i donar-hi resposta. Ens diuen que ens hem d’entendre. Ho hem de fer”, ha dit el president en la compareixença al Palau de la Generalitat.

ERC perd 302.274 vots

Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han sumat un total d’1.205.325 vots a Catalunya a les eleccions municipals del passat 28 de maig. Això suposa 350.559 vots menys que els comicis del 2019. Les tres formacions independentistes retrocedeixen. De fet, els republicans són els que més vots perden al conjunt català, amb un total de 302.274 (passen de 822.107 a 519.833). Junts per Catalunya n’obté 552.089, 5.214 menys que fa quatre anys. I, finalment, la CUP es queda amb 133.403, 43.071 menys. En percentatge de vots, la suma dels tres partits independentistes també perd pistonada i passa del 44,53% del 2019 al 40,08%, un 4,45% menys.