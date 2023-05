MAPA | Consulta què han votat els teus veïns aquest 28-M a Catalunya, carrer a carrer

Les eleccions municipals del 28 de maig suposen un canvi de cicle a la política catalana. La desfeta de l’independentisme, l’entrada de Vox als grans ajuntaments i el ressorgiment del PSC com a partit hegemònic donen pistes de com poden ser els pròxims anys al Parlament. Tot i que la convocatòria d’eleccions estatals per al pròxim 23 de juliol no deixa temps ni per respirar, el 28-M encara s’està paint i just s’acaben de publicar els resultats electorals per seccions censals, que són la unitat més petita en què es poden conèixer els vots que ha rebut cada partit. A Barcelona i la resta de grans ciutats pràcticament es parla dels vots carrer a carrer.

En aquest mapa podràs consultar quin ha estat el partit polític més votat a casa teva… literalment. A la barra del cercador que hi ha a dins de la caixa del mapa pots introduir l’adreça de casa teva i et redirigirà automàticament al tros del mapa que correspon a la secció censal. Pots fer el mateix amb l’adreça de la feina, dels pares, del que sigui. També pots introduir codis postals, ciutats o barris per veure com van votar els teus veïns aquest diumenge.

Quan cliquis en una secció censal concreta, el mapa et permetrà veure quins han estat els partits més votats, el nombre de vots i el percentatge sobre el vot total d’aquella secció que cada aconseguit cada formació. També es possible saber quina participació hi va haver a cada secció censal per poder-la comparar amb la dels veïns.

En el conjunt de Catalunya, el PSC ha estat el partit més votat amb diferència, però com que concentra la major part del seu vot a l’àrea metropolitana, a l’hora de posar els seus resultats, no llueixen tant. Junts va fer el sorpasso a ERC gràcies a l’efecte Trias, mentre que els comuns van quedar quarts en nombre de vots, seguits del PP i la CUP. L’extrema de dreta de Vox ha pogut entrar a la majoria de plenaris de les grans ciutats de l’àrea metropolitana.