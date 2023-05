Giró defensa anar a Madrid a fer política mentre Catalunya no sigui independent

L’exconseller Jaume Giró ha defensat que cal anar a Madrid a fer política mentre Catalunya no sigui independent. Giró, que es presentarà a les primàries de Junts per liderar el partit al Congrés dels Diputats i competirà contra l’actual portaveu del grup, Míriam Nogueras, crec que “s’ha de negociar” per defensar els interessos de Catalunya. “Si no, no cal ni anar-hi”, ha defensat l’exconseller en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Mentre Catalunya no sigui independent, hem de seguir reclamant el que és nostre”.

Giró, que fa mesos que trepitja carrer per buscar el suport de la militància de Junts, s’ha mostrat predisposat a explorar acords amb ERC i la CUP per buscar unitat d’acció a Madrid. “Tot el que sigui sumar i unir, m’hi trobaran”, ha dit. “Com a conseller mai vaig tenir problemes amb ERC. Sempre vaig intentar sumar des de la diferència”. En declaracions a RAC1, el dirigent de Junts aposta per posar una “veu forta” a Madrid i, a banda buscar pactes amb les altres forces independentistes, també s’ha obert a arribar a un acord amb Míriam Nogueras.

L’exconseller d’Economia, Jaume Giró, juntament amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i l’alcaldable de Junts per Sitges, Mònica Gallardo / Junts

Giró assegura que fa mesos que tenia decidit presentar-se

“Sempre estic obert a parlat de tot. Soc un home obert al diàleg i constructiu per a tothom”. Giró, que representa el sector més possibilista de Junts, ha restat importància al piulada que Carles Puigdemont va fer dilluns per donar suport a Nogueras, que representa l’ala dura del partit, més pròxima a Laura Borràs. L’exconseller ha explicat que el president a l’exili sabia des del març que tenia la intenció de presentar-se a les primàries al Congrés.

La convocatòria de les eleccions estatals per al pròxim 23 de juliol ha agafat a contrapeu la majoria de partits, que tenen els deures per fer i ara han de prémer l’accelerador per configurar les seves candidatures. Giró ha reconegut que treballava amb l’horitzó d’unes eleccions a finals d’any. Amb tot, Giró ha defensat que l’independentisme ha de recuperar els consensos. “El sobiranisme quan va unit és quan té més opcions d’avançar”, ha dit. “Quan anem separats, no tenim cap possibilitat”.