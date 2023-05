Junts allarga la mà a ERC i CUP per una candidatura unitària per al 23-J

Junts per Catalunya ha allargat la mà a Esquerra Republicana i a la CUP per presentar-se conjuntament a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Així ho ha explicitat el secretari general del partit, Jordi Turull, en una roda de premsa a la seu de la seva formació que ha instat al moviment reconvertir aquests comicis en una “oportunitat”. “Junts està obert a presentar-nos de qualsevol forma a les eleccions”, ha dit el secretari general de Junts, qui ha explicitat que parlaran amb les forces independentistes per explorar la possibilitat d’una candidatura conjunta. A més, també ha obert la porta als 4 diputats del PDeCAT per “no posar vetos”.

Imatge del president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / Eduardo Parra – Europa Press

Comença el procés de primàries

Així mateix, Turull ja ha avisat que Junts seguirà el seu procés de primàries, tot i que no serà un “impediment” per a una possible candidatura unitària. “Si hi ha voluntat d’acord és molt fàcil que s’hi acabi arribant. Jo no posaré línies vermelles”, ha dit també el secretari general de Junts, qui ha demanat anar amb “més força i superar les marques de partits”.

Així mateix, considera que les coses a Madrid “han de canviar” i ha acusat el president del govern espanyol d’electoralisme. “Cal superar les sigles i les marques per posar una visió estratègica”, ha reclamat Turull, qui considera que “si posem electoralisme al moviment independentista no anirem bé”. “Tornarem a anar a l’una. Hem de situar el tema català a Madrid. Si no anem conjuntament només es parlarà de PP, Vox o PSOE”, ha dit.

De fet, aquest dilluns al matí, el president d’ERC, Oriol Junqueras, també anava en aquesta línia de recuperar la unitat de l’independentisme. Junqueras també ha presentat Esquerra com el “millor antídot” contra PP i Vox, i el partit “més allunyat” de l’extrema dreta. En aquest sentit, ha fet una crida a aixecar una “onada democràtica, republicana i independentista” a les eleccions del 23-J.

Duel entre Giró i Nogueras

De fet, el procés de primàries començarà el dimecres a l’espera que aquest dimarts s’aprovi el seu reglament. A més, aquest mateix dilluns, l’exconseller d’Economia Jaume Giró ha anunciat a l’executiva que es presentarà per ser el cap de llista el pròxim 23 de juliol i s’haurà d’enfrontar a l’actual portaveu dels junters a Madrid, Míriam Nogueras.