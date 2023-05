Un sector de Junts aposta per Giró com el “Trias per a Madrid”

Junts per Catalunya ha posat en marxa la seva maquinària de cara les eleccions estatals convocades per sorpresa per al 23 de juliol, com ha anunciat en una compareixença aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tot indica que l’actual cap de llista, Míriam Nogueras, voldrà repetir com la veu dels juntaires a Madrid, però membres i associats de la formació també apostarien per l’exconseller d’Economia Jaume Giró. De fet, Giró ha estat un dels protagonistes de la precampanya i de la campanya arreu del territori. “Té ascendència sobre un bon gruix de la formació i podria ser un Xavier Trias per a la llista de Madrid”, indiquen fonts de la formació que han calculat la capacitat de Giró per encapçalar la candidatura.

Poc després de publicar-se la notícia d’El Món sobre els plans de Giró, l’executiva del partit ha filtrat que tant l’exconseller com Nogueras optaran a les primàries de Junts per a les eleccions del pròxim 23 de juliol. La cúpula del partit es reunia aquesta tarda per fer una valoració dels resultats de les municipals i preparar la segona meitat de l’any, que agafa volada després de l’anunci de Pedro Sánchez.

Puigdemont dona suport a Nogueras

Aquest dilluns membres de la direcció i tècnics de la formació feien càbales per complir amb el reglament de cara triar el futur candidat, però els terminis són justos. Per tant, s’escurçarien els tràmits i fins i tot, sospesen fer una votació virtual, per triar de manera telemàtica els membres de la llista. En tot cas, el president a l’exili i fins fa menys d’un any president del partit, Carles Puigdemont, ha publicat un tuit amb una fotografia de Nogueras i un rètol electoral amb ell mateix i la frase “Eleccions? Cap problema, nosaltres estem preparats”. Un senyal inequívoc de qui seria la seva candidata favorita. Membres de la direcció de la formació esperaven la celebració de l’executiva d’aquesta tarda per saber si Giró feia el pas d’anar a primàries.

Giró preparava la candidatura de cara a desembre

Càrrecs territorials i sectorials de Junts veuen el nom de Giró com un bon esquer per a l’electorat que, per exemple, s’ha vist atret en les eleccions municipals a Barcelona. En síntesi, candidats territorials han constatat el seu ganxo en diferents actes, trobades, reunions i xerrades de campanya pura de les eleccions locals. Fins i tot, veuen en la seva figura un complement perfecte per fer tiquet amb Nogueras. Com dos estils de fer política –i dues famílies diferents del partit– a Madrid. “Ja se sap que una cosa és el votant i l’altra, l’afiliat”, comenten fonts de la formació que no veuen malament l’opció d’unes primàries per Giró.

L’exconseller va ser un dels defensors de mantenir la formació dins el Govern amb ERC durant la consulta interna per si decidir si Junts continuava al Palau de la Generalitat compartint el consell executiu que presideix Pere Aragonès. De moment, no hi ha cap decisió presa al respecte pel sotrac que ha suposat l’anunci de l’avançament electoral pel 23 de juliol emès aquest matí. Al capdavall, Giró ja feia temps que sospesava fer el pas i presentar candidatura per a Madrid però, això sí, pensant en el calendari de desembre. Ara, la precipitació de les eleccions l’enxampa amb el peu canviat i li escurça els terminis que s’havia proposat, però manté la seva intenció de mirar de ser candidat al Congrés. En qualsevol cas, quadres territorials i membres de l’executiva veuen en Giró un “bon candidat” però, insisteixen, que la darrera paraula la té la militància.