Natàlia Mas succeirà Jaume Giró al capdavant d’Economia

Natàlia Mas serà la nova consellera d’Economia del Govern català. La fins ara directora general d’Indústria al departament d’Empresa i Treball i consellera delegada d’Acció serà la successora de Jaume Giró al capdavant del departament. Mas figurava en les primeres travesses per ocupar la cartera econòmica, i no serà el primer cop que hi ocupi un lloc destacat.

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i en Comerç Internacional per la Universitat Pompeu Fabra, Mas té una ampla experiència en institucions econòmiques. Entre el 2004 i el 2015 va treballar com a economista a diferents divisions del Banc Central Europeu. El 2010, va assolir un càrrec d’experta financera a la Direcció General de Política Macroprudencial i Estabilitat Financera del principal organisme monetari de la Unió. El 2009 es va incorporar com a consultora de la unitat d’assessorament per a la captació financera del Banc Mundial. També ha tingut càrrecs rellevants al sector privat. En concret al Banc Sabadell, on va treballar com a directora d’Entorn Financer a la direcció de Macroeconomia.

Mas ha ocupat diferents càrrecs a l’organigrama d’Economia. Durant la passada legislatura, amb Pere Aragonès com a vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, va ser secretària de Finances Públiques del departament. També hi va ocupar la direcció d’Anàlisi Econòmica a l’onzena legislatura, entre el 2016 i el 2018, quan ocupava la conselleria Oriol Junqueras, també vicepresident.

Impuls de la indústria

Mas ha estat durant la legislatura una de les principals veus de la política industrial catalana, dins el departament d’Empresa i Treball dirigit per Roger Torrent. Va ser l’encarregada de negociar i presentar en societat les línies mestres del nou Pla Nacional per a la Indústria, un projecte de país signat pels principals agents socials catalans.

En endavant, Mas serà l’encarregada de portar a bon port la norma central del Govern per al curs 2023, els pressupostos. Els comptes públics per a l’exercici entrant, tal com va anunciar el ja exconseller Jaume Giró, tindran el sostre de despesa més important de la història de Catalunya, fins a 33.123 milions d’euros, uns 3.000 milions més que el 2022.