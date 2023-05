L’alcalde de Junts a Martorell arrasa en un feu de l’unionisme en altres eleccions

Martorell és aquell municipi on l’unionisme guanya les eleccions al Parlament de Catalunya i l’espai convergent arrasa en les eleccions municipals. El principal responsable d’això es diu Xavier Fonollosa, històric dirigent de l’espai convergent que ha aconseguit una majoria absoluta aclaparadora amb 16 regidors dels 21 que hi ha al consistori. Fonollosa és alcalde d’aquest municipi de 29.000 habitants del Baix Llobregat característic per la seva indústria i perquè és on està ubicada la fàbrica de Seat. Fa 8 anys que és alcalde i en serà quatre més. De fet, ha aconseguit incrementar la majoria absoluta de 12 regidors que va assolir fa quatre anys fins als 16 escons.

Població convergent a l’Ajuntament, unionista al Parlament

L’espai de Convergència i Unió ha governat 32 dels 44 anys a Martorell. Això és gràcies a dos dirigents de l’espai convergent. L’actual alcalde, Xavier Fonollosa, i l’expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve, home pròxim al president Pujol i que va governar Martorell durant 24 anys. De fet, Salvador Esteve va passar el relleu a Xavier Fonollosa el 2015, quan va obtenir 8 regidors, la meitat dels que ha assolit ara.

El més curiós és que, en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017, qui va guanyar a Martorell va ser Ciutadans –com en el conjunt de Catalunya– amb un 28,97% dels vots, mentre que Junts per Catalunya va ser quarta força amb solament el 14,21% dels sufragis. Una línia similar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, en les quals el PSC va obtenir fins al 30,13% dels vots, mentre que Junts en va aconseguir únicament el 12,28% com a tercera força.

Les exconselleres Lourdes Ciuró, Meritxell Budó i Noi Ruiz, amb l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa i Oriol Pujol a la platea de la presentació/Mireia Comas (El Món)

Un altre fet curiós és que en les darreres eleccions europees el 2019, que van coincidir amb les municipals, qui va guanyar a Martorell va ser el PSOE amb el 28,6% dels vots. Junts, amb Carles Puigdemont com a cap de llista, va aconseguir el 18,75% dels sufragis com a tercera llista. En una línia semblant, en les eleccions estatals del 10 de novembre del 2019, a Martorell, el PSC va guanyar amb un 26,19% dels vots. En canvi, Junts va ser quarta força únicament amb el 8,47% dels sufragis.

Exdirigent del PDeCAT

Fonollosa va entrar a formar part de l’executiva nacional del PDeCAT el 2015 i va ser un dels membres que va romandre al partit en el context de la trencadissa amb Junts. Tot i això, l’alcalde de Martorell va trencar el carnet del partit de David Bonvehí a finals d’any del 2022 per aconseguir que a Martorell s’hi presentés solament una única candidatura de l’espai convergent. De fet, Fonollosa, en declaracions a El Món, havia fet una comparativa amb la candidatura de Xavier Trias a Barcelona, a qui veia com un referent.