Junqueras demana “recompondre consensos dins l’independentisme”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha estat l’encarregat de donar explicacions en nom del partit l’endemà de la patacada electoral d’aquest diumenge a les eleccions municipals. Sol rere el faristol, però acompanyat a la primera fila pel candidat d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, la portaveu de la formació, Marta Vilalta, i el cap de files dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, Junqueras ha tornat a admetre la decepció pels resultats, tot i que s’ha vantat de ser gairebé la “segona força a l’àrea metropolitana”. Ara bé, ha adaptat el discurs a la vista de la convocatòria sorpresa d’eleccions espanyoles el 23 de juliol. De fet, Junqueras ha defensat ERC com “l’antídot” contra la dreta o extrema dreta del PP i Vox i ha proposat “recompondre consensos dins l’independentisme”.

Rufián per al 23-J i sense avançament electoral a Catalunya

Per altra banda, Junqueras ha remarcat que el candidat dels republicans als comicis estatals serà Gabriel Rufián. En el mateix context, i a preguntes sobre la possibilitat d’un avançament electoral al Parlament de Catalunya, el president d’ERC ha al·legat que el “Govern de Catalunya prioritzarà la defensa de Catalunya des del Govern de Catalunya”. Per altra banda, Junqueras no ha volgut avançar cap voluntat de pacte a Barcelona, tot recordant que és Xavier Trias, com a guanyador, qui ha d’encetar el ritual per configurar un govern a la capital catalana. Però Junqueras també s’ha afanyat a dir: “No sé si Trias té ganes que Jaume Collboni no el faci alcalde”.

Gabriel Rufián, Elisenda Alamany, Ernest Maragall i Marta Vilalta a la seu d’ERC aquest migdia/Quico Sallés

ERC, antídot contra PP i Vox

El líder republicà ha insistit que ERC és l’única manera de garantir que PP i Vox no governin. “La nostra història ens avala, volem convertir-la en el millor argument de campanya. El PSOE va facilitar almenys una vegada la investidura d’un president del PP, nosaltres mai; ningú ho pot dir, això”, ha reblat. Per tant, ha ressaltat que ERC basarà la seva campanya per a les eleccions estatals a presentar-se com la millor garantia contra el PP a diferència del PSOE. És a dir, que ERC basarà la seva campanya a presentar el partit com un dic de contenció de la dreta espanyolista.

En la mateixa línia, Junqueras ha cridat a refer l’espai independentista de cara les eleccions espanyoles amb possibles acords electorals. En aquest sentit, ha subratllat que la majoria d’acords municipals del 2019 van ser entre republicans i juntaires. Ara bé, no ha volgut entrar en la política de pactes a Barcelona, i ha insistit que la iniciativa de la negociació correspon a Trias i ha volgut que planés l’ombra de les hipotètiques ganes del candidat de Junts de fer tractes amb el PSC.

En qualsevol cas, Junqueras ha defensat la seva estratègia de negociació amb l’Estat perquè està avalada per la comunitat internacional. En aquest context, el president d’ERC ha asseverat que són “conscients que el govern espanyol té poc interès a negociar, que arrossega els peus”, però ha defensat que no deixaran la idea de la negociació “perquè contribueix a obrir portes en l’àmbit internacional”.