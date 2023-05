Illa creu que la decisió d’avançar les eleccions és “valenta i democràtica”

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha valorat la decisió del president espanyol Pedro Sánchez d’avançar les eleccions al 23 de juliol com “valenta, encertada i profundament democràtica”. Illa ha celebrat que el president espanyol vulgui “donar veu” als ciutadans perquè siguin ells mateixos qui “triïn el camí que ha de seguir Espanya” a partir del 23 de juliol. Sánchez ha anunciat aquest avançament per sorpresa i amb la intenció d’aturar la sagnia de vots que va començar aquest diumenge i que amenaça de fer-lo fora de la Moncloa en favor del líder popular Alberto Nuñez Feijóo.

En una roda de premsa convocada pels socialistes per valorar els resultats de les eleccions municipals, Illa no ha ignorat la notícia més destacada d’aquest dilluns i ha avisat que a la nova cita electoral sortiran a “guanyar”. En aquest sentit, ha demanat “concentrar el vot en el camí del progrés, la política útil i el diàleg” per evitar la divisió de l’esquerra. El camí contrari a la concentració de vots cap al progrés i el diàleg, ha dit, és “el del retrocés, la política estèril i la confrontació”.

El líder del PSC, Salvador Illa, durant una roda de premsa a la seu del seu partit per valorar els resultats electorals / Agència Catalana de Notícies (ACN)

Eleccions anticipades a Catalunya i moció de censura

El cap de l’oposició, Salvador Illa, ha descartat en aquesta roda de premsa presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha assegurat que la possibilitat d’eleccions anticipades que coincideixin amb les espanyoles “és una facultat que té Aragonès”. En aquest sentit, ha dit que no li correspon a ell prendre aquestes decisions. “S’ha manifestat sempre contrari a aquesta decisió, no tinc res a dir”, ha raonat Illa.