Els comuns es posen “a plena disposició” de Yolanda Díaz per al 23-J

Els comuns han considerat una bona notícia l’avançament electoral anunciat aquest dilluns pel president espanyol, Pedro Sánchez. En una roda de premsa per valorar els resultats de les eleccions municipals, que han resultat un malson per a l’esquerra, el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, ha insistit que estan “a plena disposició” de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, perquè sigui la pròxima presidenta del govern espanyol. “Estem tots convençuts que és el moment de posar-se darrere de Yolanda Díaz, no s’entendria d’una altra manera”, ha explicat.

El portaveu dels comuns ha admès que els resultats a les municipals no han estat els que esperaven i que no han assolit cap dels objectius fixats abans de les eleccions. Entre les metes dels comuns hi havia guanyar Barcelona de la mà d’Ada Colau, però finalment Xavier Trias es va imposar i l’actual batllessa no podrà continuar al càrrec. Tot i aquesta derrota, el portaveu dels comuns ha defensat la formació com un espai “consolidat” i la quarta força municipal de Catalunya. Per davant han quedat els socialistes, Junts i ERC. Segons ha explicat, la seva feina als ajuntaments serà “construir majories progressistes allà on es pugui”.

La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, en roda de premsa al Parlament / ACN

Yolanda Díaz assumeix “el repte”

Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat en una piulada a Twitter que el missatge que les urnes van transmetre aquest 28 de maig va ser “molt clar” i és que cal “fer les coses d’una altra manera”. Després de la dissolució de les corts i l’avançament de les eleccions gairebé quatre mesos Díaz ha dit que està treballant “sense distraccions” per guanyar el pròxim 23 de juliol, la data fixada per Sánchez pels nous comicis. “Assumeixo el repte“, ha dit Díaz, que vol allunyar l’estat espanyol de “l’Espanya negra de Feijóo”.