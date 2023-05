Los comunes se ponen «a plena disposición» de Yolanda Díaz para el 23-J

Los comunes han considerado una buena noticia el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente español, Pedro Sánchez. En una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones municipales, que han resultado una pesadilla para la izquierda, el portavoz de En Comú Podem, David Cid, ha insistido en que están «a plena disposición» de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para que sea la próxima presidenta del gobierno español. «Estamos todos convencidos de que es el momento de ponerse detrás de Yolanda Díaz, no se entendería de otro modo», ha explicado.

El portavoz de los comunes ha admitido que los resultados de las municipales no han sido los que esperaban y que no han logrado ninguno de los objetivos fijados antes de las elecciones. Entre las metas de los comunes estaba ganar Barcelona de la mano de Ada Colau, pero finalmente Xavier Trias se impuso y la actual alcaldesa no podrá continuar al cargo. A pesar de esta derrota, el portavoz de los comunes ha defendido la formación como un espacio «consolidado» y la cuarta fuerza municipal de Cataluña. Por delante han quedado los socialistas, Juntos y ERC. Según ha explicado, su trabajo en los ayuntamientos será «construir mayorías progresistas allá donde se pueda».

La presidenta del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach, en rueda de prensa en el Parlamento / ACN

Yolanda Díaz asume «el reto»

Por su parte, la vicepresidenta del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado en una piada en Twitter que el mensaje que las urnas transmitieron este 28 de mayo fue “muy claro” y es que hay que “hacer las cosas de otro modo”. Después de la disolución de las cortes y el adelanto de las elecciones casi cuatro meses Díaz ha dicho que está trabajando “sin distracciones» para ganar el próximo 23 de julio, la fecha fijada por Sánchez por los nuevos comicios. «Asumo el reto“, ha dicho Díaz, que quiere alejar el estado español de «la España negra de Feijóo».