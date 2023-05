Díaz veu les eleccions com “un repte” per guanyar “davant l’Espanya negra”

La vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reaccionat a l’anunci sorpresa de Pedro Sánchez d’avançar les eleccions al Congrés al 23 de juliol per aturar la sagnia electoral que va començar aquest diumenge. Díaz ha dit que el missatge que les urnes van transmetre aquest 28 de maig va ser “molt clar” i cal “fer les coses d’una altra manera”. Els resultats electorals van ser desastrosos per l’esquerra espanyola, el que ha desembocat en la dissolució de les corts i l’avançament de les eleccions gairebé quatre mesos. “Des d’aquest moment estem treballant sense distraccions per guanyar el pròxim 23 de juliol. Assumeixo el repte“, ha dit la vicepresidenta espanyola.

Díaz ha recordat que “el país té molt futur” i són “temps d’audàcia”. En aquest sentit, creu que Sumar té un projecte per donar resposta als desafiaments socials, ecològics i econòmics a què s’enfronta Espanya. “Davant l’Espanya negra de Feijóo, sortim a guanyar. La gent ens està esperant”, ha conclòs Díaz en una piulada a Twitter on ha reaccionat a la compareixença de Sánchez.

Este país tiene mucho futuro.



Son tiempos de audacia. Tenemos un proyecto para seguir dando respuesta a los desafíos sociales, ecológicos y económicos de nuestro país.



Frente a la España negra de Feijóo, salimos a ganar. La gente nos está esperando. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 29, 2023 La vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, “assumeix el repte” d’intentar guanyar les eleccions al Congrés i aturar “l’Espanya negra” de Feijóo / Twitter

Sánchez convoca eleccions per sorpresa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat per sorpresa la convocatòria d’eleccions el 23 de juliol per frenar la sagnia que va començar aquest diumenge. Tot i que a Catalunya els socialistes han guanyat en nombre de vots i han obtingut algunes alcaldies importants, a l’estat espanyol els resultats han estat desastrosos. El màxim rival dels socialistes, el PP liderat per Alberto Nuñez Feijóo -i per Isabel Díaz Ayuso, un dels màxims exponents del partit- s’ha alçat guanyador a llocs tan importants com la Comunitat de Madrid -i a la ciutat-, les Illes Balears, l’Aragó i el País Valencià. Els populars han arrasat a les autonòmiques que es van celebrar a diverses zones de l’estat espanyol amb més de 4,05 milions de vots (31,50%) i s’han alçat guanyadors en set comunitats amb majoria absoluta. Els socialistes, en canvi, han quedat molt lluny, amb 800.000 vots menys (28,11%).