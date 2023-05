El Suprem manté la retirada de l’escó a Borràs

Sense treva. La Sala III del Tribunal Suprem ha denegat la mesura cautelar de suspensió de l’acord de la Junta Electoral Central (JEC), del 3 de maig passat, que va deixar sense efecte l’acta de diputada del Parlament de Catalunya de Laura Borràs. D’aquesta manera, els magistrats mantenen la tesi de la JEC en considerar que hi concorria la causa d’inelegibilitat sobrevinguda, i consegüent incompatibilitat, per haver estat condemnada a inhabilitació especial per delicte de prevaricació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

De fet, la mateixa sala va desestimar el 8 de maig passat la suspensió cautelaríssima de l’acord de la JEC que havia sol·licitat per Borràs. L’argument era que no hi veia raons d’urgència, i va acordar tramitar l’incident com de sol·licitud de suspensió ordinària, per la qual cosa va donar un termini d’al·legacions al Ministeri Fiscal i a la Junta Electoral Central. Els magistrats sostenen que no hi ha cap causa que justifiqui la suspensió cautelar i recorda que la jurisprudència avala la seva decisió, perquè no hi ha un “dany irreparable”.

Part dispositiva de la resolució sobre la mesura cautelar de Laura Borràs/Quico Sallés

“Fer inútil la norma”

Un dels arguments principals del Suprem és entendre que aixecar la retirada de la credencial faria “inútil” la norma de l’article 6.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. “Hi hauria l’efecte de la inaplicació pràctica de les causes d’inelegibilitat, perquè un cop concedida la protecció cautelar, només caldria dilatar la tramitació del recurs fins a la finalització de la legislatura”, indica la resolució. En tot cas, els togats alerten que estan en “condicions de resoldre sobre el fons en un termini raonable”. Per altra banda, la Sala subratlla que “per l’aparença de bon dret” hauria de ser “contrària a la suspensió” perquè s’ha de protegir “l’interès general afectat a conseqüència de la condemna penal d’un parlamentari”.