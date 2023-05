Mor l’emblemàtic perruquer Lluís Llongueras amb 87 anys

L’emblemàtic i conegut perruquer català Lluís Llongueras ha mort aquest dilluns amb 87 anys, segons han explicat a Europa Press fonts pròximes a la família. Ha mort a causa d’un càncer de gola, segons explica la SER. Nascut a Esparreguera (Baix Llobregat) l’any 1936, el perruquer va obrir el seu primer negoci el 1958 i partir de llavors va començar a expandir-se arreu de l’estat espanyol i del món. El 1972 va obrir el primer saló de bellesa unisex de l’estat, tota una revolució en el seu moment.

El carismàtic estilista i artista polifacètic –també era escriptor, escultor, fotògraf i pintor– va aconseguir donar un toc personal a la seva manera d’entendre la perruqueria que li va permetre despuntar i crear un veritable imperi. Les seves propostes arriscades el van convertir en un referent mundial. Tenia una gran vida social i va col·laborar amb altres artistes destacats com Salvador Dalí, Lola Flores, Rocío Jurado o Carmen Sevilla. També era un habitual dels mitjans, on la seva veu gastada es podia reconèixer en qualsevol moment. De la seva col·laboració amb Dalí, amb qui va tenir una gran amistat, en va sortir la que llavors seria la perruca més gran del món, que ara està al Museu Dalí de Figueres.

Va descobrir la seva passió per la perruqueria amb 14 anys. Treballava a la prestigiosa perruqueria Can Dalmau. Pocs anys després obriria la seva primera perruqueria a Barcelona. A poc a poc, va anar estenent el seu negoci i va arribar a tenir una cinquantena de salons arreu de l’estat espanyol i més de 100 establiments a tot el món. La seva vida professional es va veure estroncada l’any 2010, quan la seva filla Esther el va acomiadar i el va forçar a arribar a un acord amb la seva exdona i amb els fills per repartir-se el patrimoni familiar.